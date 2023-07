Terra e Paixão: Aline vai morrer?! Irene executa plano contra a rival

Nos próximos capítulos da novela Terra e Paixão, Aline recebe bebida envenenada de Irene e corre risco de vida. Saiba o que acontece!

Nos próximos capítulos da novela Terra e Paixão, da Globo, Irene (Gloria Pires) vai executar uma nova vingança contra Aline (Barbara Reis). A vilã segue em seu plano de destruir a rival após a morte de Daniel (Johnny Massaro). Dessa vez, ela vai tentar envenenar a jovem, mas será desmascarada. Saiba como tudo acontece!

Nas cenas, Irene vai até a casa de Aline com a desculpa de contar o motivo para Antônio tanto desejar as terras da viúva por causa de um pacto que elas fizeram no passado. Porém, a ricaça mente. Ela diz que Antônio mandou um geólogo até as terras da viúva para medir o local e fazer uma proposta irrecusável. Porém, a presença dela na casa da rival tem outro objetivo: envenená-la.

Antes de sair de sua fazenda, Irene pegou os comprimidos de Petra, amassou e transformou tudo em um pó branco. Ela leva o pó e uma garrafa de champanhe para comemorar com Aline.

Ao servir as taças, ela coloca o pó branco na taça da rival. Porém, Aline se recusa a beber, dizendo que está muito cedo para um brinde. Então, Irene vai embora. Ao lavar a louça, Jussara (Tatiana Tiburcio) percebe o pó branco no funda da taça e avisa a filha, que percebe que quase morreu.

Aline leva o pó branco até o índio Jurecê, que diz para ela contar tudo para Caio (Cauã Reymond). Ele fica surpreso com a atitude da madrasta e diz que vai descobrir qual é a intenção de Irene.

Confira o resumo da novela Terra e Paixão nos dias 21 e 22 de julho:

Capítulo 65 - Sexta-feira, 21 de julho

Aline recusa a bebida de Irene. Jussara nota um pó branco na taça que era destinada a Aline. Jurecê avisa a Aline que ela está em perigo, e afirma que o mistério que tem em suas terras é da riqueza. Ramiro conta a Antônio que sua noiva trabalhará como cozinheira na pousada. Luigi e Irene buscam Petra na clínica. Flor aceita ir para casa de Ademir com Rosa como funcionária, deixando claro que não se envolverá com ele. Munda decide não se casar mais com Ramiro. Antônio manda Franco impedir que Caio use suas aplicações para emprestar dinheiro a Aline. Caio pergunta a Irene se ela tentou envenenar Aline.

Capítulo 66 - Sábado, 22 de julho

Caio ameaça colocar Irene na cadeia e não se casar com Graça, caso algo aconteça com Aline. Graça conta a Gladys e a Tadeu que Irene quer tirar a sucessão de Caio para dar a Petra. Gentil alerta Jonatas para o perigo que é a aproximação de Irene com Aline. Rodrigo diz a Caio que não existe nenhuma prova de que Agatha morreu, apesar de Antônio afirmar que enterrou a ex-mulher. Ramiro pede dinheiro a Kelvin para se livrar de Munda. Munda guarda o dinheiro que recebeu de Ramiro no cofre da pousada. Luigi e Anely roubam o dinheiro de Munda. Ramiro se prepara para atropelar Aline.