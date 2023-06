Terra e Paixão: Aline fica entre a vida e a morte. Saiba o que acontece!

Nos próximos capítulos da novela Terra e Paixão, Aline é alvo de uma emboscada e fica em perigo. Saiba quem vai salvar a vida dela

Nos próximos capítulos da novela Terra e Paixão, da Globo, Aline (Bárbara Reis) vai ser alvo de um atentado e quase morre. Ela ficará entre a vida e a morte, e será salva por um dos seus pretendentes na história.

Nas cenas, de acordo com a colunista Patricia Kogut, do Jornal O Globo, Antonio (Tony Ramos) manda Ramiro (Amaury Lorenzo) tirar a vida de Aline. O fazendeiro ordena que o capataz faça tudo sem deixar rastros, mas não é isso que vai acontecer. Ramiro vai até a fazenda de Aline e a surpreende perto do rio.

Lá, ele agarra a jovem e a afoga na água. Sem forças, Aline perde os sentidos e fica boiando. Ramiro acredita que ela morreu e vai embora, mas se depara com Caio (Cauã Reymond) no meio do caminho. Caio estranha a presença do capataz ali e corre para verificar o que ele fez com Aline.

Caio encontra Aline desacordada dentro da água e faz de tudo para salvá-la. Quando a jovem recupera a consciência, ela agradece por ele tê-la salvo. Então, Caio aproveita o momento de gratidão e diz que a ama. No meio do clima de romance, os dois se beijam.

Confira o resumo da novela Terra e Paixão no período de 27 de junho a 1 de julho:

Capítulo 44 - Terça-feira, 27 de junho

Jussara tenta convencer Aline de que Daniel está enrolando a filha. Luigi conta a Caio que Daniel assinou um documento às escondidas oficializando a sucessão. Irene convence Daniel a dar um golpe em Aline para conseguir as terras que Antônio deseja. Franco revela a Antônio que foi Luana quem pagou a parcela do empréstimo de Aline. Anely lembra a Luigi que ele casou com documento falso. Caio reclama de Daniel com Aline. Rodrigo comunica a Caio que o corpo de Agatha deve ser exumado para comprovar que ele é filho dela. Ademir se hospeda na pousada de Lucinda. Daniel propõe a Aline que venda as terras e vá morar em outro lugar com ele.

Capítulo 45 - Quarta-feira, 28 de junho

Aline rejeita a proposta de Daniel. Aline afirma para Jussara que Daniel é honesto. Berenice descobre que está no Rio de Janeiro. Gladys questiona Tadeu sobre o extrato da conta bancária. Gladys pede a Enzo que vá à escola auxiliá-la com seu laptop. Caio não entende por que o médico de Agatha o aconselha a não exumar o corpo da mãe. Berenice pede a ajuda de Kelvin para voltar à Nova Primavera. Luigi e Petra conversam com Irene sobre a sucessão. Gentil incentiva Jonatas a declarar seu amor por Aline. Aline comunica a Daniel que não desistirá de seu sonho, nem de suas terras. Caio fica surpreso ao ver o caixão de Agatha vazio.

Capítulo 46 - Quinta-feira, 29 de junho

Antônio avisa que não medirá esforços nem dinheiro para entender o motivo pelo qual o corpo de Agatha não está no caixão. Caio exige que Marino descubra o que aconteceu com o atestado de óbito de Agatha. Jonatas observa Aline com Daniel e comenta com Gentil. Jonatas diz a Aline que está decepcionado com ela. Graça diz a Gladys que está grávida. Ademir elogia Lucinda. Caio conta a Daniel que está apaixonado por Aline. Daniel exige que Aline se afaste de Caio.

Capítulo 47 - Sexta-feira, 30 de junho

Aline diz a Daniel que não deixará de ver Caio. Marino descobre que Agatha se envolveu com um médico desaparecido do hospital. Berenice chega ao bar depois de viajar de carona. Kelvin e Ramiro observam Daniel e Aline se beijando. Kelvin conta a Flor que Daniel e Aline estão juntos. Irene revela a Daniel que teve um breve romance com Ademir no passado. Irene alerta Petra para ficar de olho em Luigi. Ademir fica sabendo por Flor e Kelvin que Aline está com Daniel. Berenice pede ajuda a Kelvin para conquistar Antônio. Daniel diz a Gladys que pensa em se casar com Graça em outra cidade. Caio declara seu amor a Aline e pede uma chance para a professora.

Capítulo 48 - Sábado, 1 de julho

Aline cede às investidas de Caio, mas confessa que o amor que sente por ele é de amizade. Ademir alerta Kelvin para ter cuidado com Ramiro. Caio desabafa com Daniel sobre a paixão que sente por Aline. Lucinda se oferece para promover um encontro entre Angelina e Marino, a fim de ajudar nas investigações sobre o desaparecimento de Agatha. Jurecê permite que Franco se encontre com Yandara. Angelina revela a Marino que Agatha não era uma mulher confiável, e que a mãe de Caio pode ter tido um cúmplice. Gladys provoca Enzo. Gladys conta a Graça que descobrirá se Luigi tem mesmo um castelo na Itália. Ademir conta a Caio que Aline está com Daniel.