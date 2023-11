Terra e Paixão: Agatha vai morrer na reta final da novela. Saiba como será!

Quem matou Agatha? Na reta final da novela Terra e Paixão, o público vai tentar descobrir quem assassinou a vilã antes da vingança dela

Nos próximos capítulos da novela Terra e Paixão, da Globo, Agatha (Eliane Giardini) será assassinada! A vilã vai morrer de forma misteriosa e a reta final da trama vai ter a tradicional pergunta: ‘Quem matou Agatha?’. Saiba como será:

De acordo com o site Gshow, a vilã Agatha será encontrada morta na mansão dos La Selva após levar três tiros. Um dos principais suspeitos será Gentil (Flávio Bauraqui), com quem ela teve um filho no passado, Jonatas (Paulo Lessa).

Na cena, segundo o site Notícias da TV, Marino (Leandro Lima) consegue provas para prender Agatha pelos seus crimes e vai até a mansão para buscá-la. Porém, ao chegar lá, ele se depara com Agatha caída no chão e morta. Com isso, ele iniciará uma investigação para saber quem matou a vilã.

A morte de Agatha vai mexer com toda a cidade e, principalmente, com a família dela. Hélio (Rafael Vitti), que é o filho caçula dela, vai ficar muito abalado com a notícia da morte da mãe. E Antonio (Tony Ramos) vai até passar mal ao receber a notícia.

As cenas devem ir ao ar a partir de 7 de dezembro.

Terra e Paixão: Lucinda reage ao descobrir segredo de Anely

Nos próximos capítulos da novela Terra e Paixão, da Globo, Anely (Tata Werneck) vai encarar a reação de sua irmã, Lucinda (Débora Falabella), ao revelar como ganhou dinheiro durante todo esse tempo. Ela vai revelar que é a Rainha Delícia e vai se surpreender com as palavras da irmã.

Na cena, de acordo com o Jornal Extra, Anely decide lutar pelos direitos autorais da Rainha Delícia ao descobrir que Tadeu colocou outra pessoa para interpretar a personagem. Com isso, o segredo dela é revelado e Lucinda descobre tudo.

Porém, Lucinda não vai brigar com a irmã e nem ficar magoada. Ela vai apoiar o trabalho da irmã. “Em primeiro lugar, eu nunca vou ter vergonha de você. Pelo contrário, eu sempre tive e sempre vou ter orgulho da irmã que eu tenho. A única coisa que me deixa triste é não ter ficado sabendo disso tudo por você. Eu achava que você sabia que pode confiar em mim para tudo”, diz ela.

Lucinda ainda diz que a irmã pode fazer o que a deixa feliz e trabalhar com o que quiser. Inclusive, ela incentiva a irmã a fazer o filme como Rainha Delícia para realizar o seu sonho.