Terra e Paixão: A reação de Lucinda ao descobrir segredo de Anely

Nos próximos capítulos da novela Terra e Paixão, Lucinda deixa Anely chocada com sua reação ao descobrir como a irmã ganha dinheiro

Nos próximos capítulos da novela Terra e Paixão, da Globo, Anely (Tata Werneck) vai encarar a reação de sua irmã, Lucinda (Débora Falabella), ao revelar como ganhou dinheiro durante todo esse tempo. Ela vai revelar que é a Rainha Delícia e vai se surpreender com as palavras da irmã.

Na cena, de acordo com o Jornal Extra, Anely decide lutar pelos direitos autorais da Rainha Delícia ao descobrir que Tadeu colocou outra pessoa para interpretar a personagem. Com isso, o segredo dela é revelado e Lucinda descobre tudo.

Porém, Lucinda não vai brigar com a irmã e nem ficar magoada. Ela vai apoiar o trabalho da irmã. “Em primeiro lugar, eu nunca vou ter vergonha de você. Pelo contrário, eu sempre tive e sempre vou ter orgulho da irmã que eu tenho. A única coisa que me deixa triste é não ter ficado sabendo disso tudo por você. Eu achava que você sabia que pode confiar em mim para tudo”, diz ela.

Lucinda ainda diz que a irmã pode fazer o que a deixa feliz e trabalhar com o que quiser. Inclusive, ela incentiva a irmã a fazer o filme como Rainha Delícia para realizar o seu sonho.

Confira o resumo da novela Terra e Paixão para o período de 23 a 25 de novembro:

Capítulo 172 - Quinta-feira, 23 de novembro

Graça diz a Tadeu que ele deve ir à polícia. Jurecê avisa a Caio que Agatha tem o poder da destruição. Vinícius revela a Iraê que ela lhe traz alegria. Irene estranha a reação de Graça, que não a deixa passear com Danielzinho. Anely fica sabendo por Nina que Tadeu está produzindo um filme da Rainha Delícia. Aline consegue o alvará de soltura. Anely briga com Berenice depois de acusá-la de roubar sua personagem. Jussara, Caio e João comemoram com Aline o retorno da professora para casa.

Capítulo 173 - Sexta-feira, 24 de novembro

Marino percebe que Angelina fica desconcertada no seu depoimento sobre Agatha. Antônio orienta o depoimento de Ramiro. Tadeu fica apavorado ao receber novas ameaças de Sidney. Anely diz a Luigi que lutará pelo papel da Rainha Delícia no cinema. Irene procura Ademir para ser sua aliada e desmascarar Agatha. Marino conclui que Agatha e Antônio mentiram, depois do depoimento de Ramiro. Anely se emociona com a reação positiva de Lucinda, quando a irmã fica sabendo que ela é a Rainha Delícia. Graça convoca Marino para ir a sua casa e força Tadeu a revelar ao delegado informações sobre o assassinato de Nice.

Capítulo 174 - Sábado, 25 de novembro

Marino ouve Tadeu. Aline diz a Caio que se casará com ele. Angelina flagra Agatha colocando uma erva na comida de Antônio. Irene escuta Marino propor um acordo a Tadeu para capturar Sidney. Lucinda aconselha Anely a falar com Enzo para participar do filme. Agatha não gosta de saber que Antônio pensa em fazer de Luigi seu sucessor. Irene manda Ramiro tirar a vida de Sidney. Gladys pede o divórcio a Tadeu. Ramiro conta a Kelvin que Irene foi responsável pela morte de Daniel. Graça fica assustada quando Irene lhe conta que planeja acabar com Agatha. Vinícius e Iraê se beijam. Petra pergunta a Hélio se ele está fugindo de algo. Ramiro ameaça Sidney.