Terra e Paixão: Agatha dá veneno para iniciar sua vingança

Nos próximos capítulos da novela Terra e Paixão, Agatha faz personagem passar mal ao começar a envenená-lo

Nos próximos capítulos da novela Terra e Paixão, da Globo, Agatha (Eliane Giardini) vai iniciar o seu plano de vingança contra Antonio (Tony Ramos) de forma cruel. Ela inicia o processo de envenenamento do marido.

Nas cenas, Agatha vai colocar uma erva misteriosa na comida de Antonio. Angelina (Inez Viana) vê a cena, mas a vilã disfarça e diz que era apenas uma erva anti-inflamatória.

Porém, Antonio começa a passar mal após o jantar e vai para o seu quarto. Ao ver isso, Angelina fica desconfiada e pede para Agatha dar um pouco da erva para ela, mas a vilã se recusa. Com isso, Angelina fica com a pulga atrás da orelha e decide ficar de olho.

Confira o resumo da novela Terra e Paixão para o período de 15 a 18 de novembro:

Capítulo 165 - Quarta-feira, 15 de novembro

Angelina sente medo de Irene. Anely comenta com Lucinda que suspeita de que Hélio seja filho de Agatha. Agatha pede a Hélio para ajudá-la a recuperar tudo o que a família de Antônio roubou de sua família. Irene e Antônio assinam o divórcio. Agatha fica espantada ao receber uma declaração de amor de Angelina e, para garantir que a funcionária de Antônio seja sua aliada, finge que ficará com ela depois que reaver os bens de Antônio. Caio promete ajudar Aline na reforma de sua casa. Lucinda desconfia de Tadeu. Irene manda entregar um caixão de presente para Agatha durante o casamento da rival com Antônio.

Capítulo 166 - Quinta-feira, 16 de novembro

Agatha não se abala com o presente de Irene. Petra repreende Irene. Ramiro avisa a Antônio que Aline voltou para suas terras. Hélio se diz arrependido e decide voltar a namorar Petra. Agatha flagra Berenice tentando seduzir Antônio, e a expulsa da mansão com ameaças. Petra se entrega a Hélio. Graça fica chocada ao ver Irene emocionada, dizendo que ama Danielzinho. Lucinda diz a Marino que desconfia de que Tadeu esteja desviando verba da cooperativa.

Capítulo 167 - Sexta-feira, 17 de novembro

O chá calmante que Agatha dá para Antônio faz efeito. Jussara aconselha Aline a voltar para Caio e contar ao rapaz que está esperando um filho dele. Gladys propõe a Andrade que os dois tentem uma relação juntos. Agatha se oferece para ajudar Petra a ficar com Hélio. Hélio garante a Agatha que não é seu cúmplice. Agatha combina com Antônio de preparar uma armadilha para Aline. Anely e Luigi procuram Marino e alertam que ele precisa investigar Agatha. Aline enfrenta Antônio e seus capangas, depois de ser ameaçada pelo produtor.

Capítulo 168 - Sábado, 18 de novembro

Marino avisa a Antônio que o produtor será responsabilizado por qualquer coisa que aconteça com Aline ou alguém de sua família. Ramiro leva Aline à força para um local ermo, onde Antônio amedronta a professora com ameaças. Ramiro demonstra preocupação com Aline, após deixá-la sozinha na estrada a mando do patrão. Caio ameaça Antônio. Aline chora ao chegar em casa. Agatha defende Antônio das acusações de Jonatas. Agatha flagra Aline guardando uma arma, que foi dada por Gentil para a defesa da professora e sua família.