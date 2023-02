Taís Araujo relembra vontade de desistir de televisão depois de novela fracassar

Atriz Taís Araujo revela que pensou em desistir da atuação depois de críticas que recebeu por novela

Nesta sexta-feira, 3, a atriz Taís Araujo (44) esteve presente em um dos podcasts mais famosos do Brasil, o Podpah! E na entrevista, a famosa revelou que também já passou por perrengues em sua carreira. Diferentemente do que muitos imaginam, Taís já chegou a pensar em desistir de sua carreira na televisão depois de receber diversas críticas por papel em novela.

A atriz relembrou que em 2010, após participar da novela Viver a Vida, sofreu muito, mas disse que esse perrengue foi determinante na sua trajetória. “Eu sofri muito nessa novela, mas eu passaria mil vezes por ela, porque ela foi muito importante para minha formação. Uma novela que eu fui muito criticada, mas tudo bem, passou! Quando acabou a novela, eu achei que minha carreira tinha acabado. Eu falei: ‘o que eu vou fazer? Vou investir no teatro!’”, explicou a esposa de Lázaro Ramos.

Então, Igão e Mítico, apresentadores do programa de conversas, falaram que foi muito maduro da parte da atriz, mesmo com tudo que estava passando. “Não fui nada! Eu me culpei muito, fui terrível comigo! Eu não cuidei de mim em lugar nenhum, foi péssimo!”, disparou Taís. “Na construção de um ator, acho que o fracasso é fundamental!”, completou.

Taís ainda revelou que as críticas eram tantas, que ela já ouviu até um comentário para lá de surpreendente de uma telespectadora. “Chega uma mulher para mim e fala: ‘Posso falar uma coisa para você? Quando você for ler o seu texto, pensa no que você está falando!’”, disse ela, revelando que foi abordada enquanto tomava sorvete em uma praia na Zona Sul do Rio de Janeiro.



Taís Araujo se despede da novela 'Cara e Coragem'

A novela Cara e Coragem, da TV Globo, chegou ao fim na sexta-feira, 13, e Taís Araújo usou as redes sociais para se despedir do folhetim e dos colegas de trabalho. A protagonista da trama das sete compartilhou uma sequência de registros dos bastidores das gravações do casamento de sua personagem, Clarice, com Ítalo (Paulo Lessa), e fez um agradecimento especial.

"Chegamos ao fim, mas chegamos com a certeza de que entregamos aventura, diversão, emoção e amor, muito amor em tudo que fizemos em Cara e Coragem. Não vou me alongar. Quero só agradecer pela oportunidade, pelas trocas, atravessamentos, aprendizados e os amigos maravilhosos que fiz em mais essa", disse ela no começo do texto.

