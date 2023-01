Taís Araújo mostra fotos dos bastidores e se despede de 'Cara e Coragem': "Espero que vocês tenham curtido"

Protagonista de 'Cara e Coragem', Taís Araújo se despediu da novela fazendo um agradecimento nas redes sociais

A novela Cara e Coragem, da TV Globo, chegou ao fim nesta sexta-feira, 13, e Taís Araújo (44) usou as redes sociais para se despedir do folhetim e dos colegas de trabalho.

Em seu perfil no Instagram, a protagonista da trama das sete compartilhou uma sequência de registros dos bastidores das gravações do casamento de sua personagem, Clarisse, com Ítalo (Paulo Lessa), e fez um agradecimento especial.

"Chegamos ao fim, mas chegamos com a certeza de que entregamos aventura, diversão, emoção e amor, muito amor em tudo que fizemos em Cara e Coragem. Não vou me alongar. Quero só agradecer pela oportunidade, pelas trocas, atravessamentos, aprendizados e os amigos maravilhosos que fiz em mais essa", disse ela no começo do texto.

Por fim, a mulher do ator Lázaro Ramos (44) se despediu do público da novela. "Espero que vocês tenham curtido, se divertido e emocionado tanto quanto nós, que entregamos. Para #CaraECoragem é um adeus, para vocês é um até breve", finalizou.

Patrícia Poeta deixa Taís Araújo constrangida

Patrícia Poeta propôs que o pé de Taís Araújo fosse usado para lucrar e deixou a atriz envergonhada. Durante o programa Encontro, a comentarista Tati Machado falava sobre a jogadora de vôlei Key Alves, confirmada no BBB 23, quando comentou que ela conseguiu R$ 10 mil ao vender fotos de seus pés em espaço de conteúdo adulto.

A ex-apresentadora do Fantástico, então, sugeriu que a convidada fizesse o mesmo."Taís, imagina se essa moda pega. Olha o pé da Taís, que lindo", elogiou Poeta. A atriz confessou: "Estou constrangida. Mas meu pé é muito pequenininho. Dá para ganhar um dinheiro?", se interessou.

