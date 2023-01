Patrícia Poeta faz comentário sobre pé de Taís Araújo e deixa atriz constrangida

Apresentadora Patrícia Poeta recebeu Taís Araújo no 'Encontro' e fez proposta ousada com pé da atriz

A apresentadora do Encontro, Patrícia Poeta, propôs que o pé de Taís Araújo fosse usado para lucrar e deixou a esposa de Lázaro Ramos envergonhada nesta sexta-feira, 13.

A comentarista Tati Machado falava sobre a jogadora de vôlei Key Alves, confirmada no BBB 23, quando comenteu que ela conseguiu R$ 10 mil ao vender fotos de seus pés em espaço de conteúdo adulto.

"Tem uma história do pé. Eu não ia falar, Patrícia, mas ela participa de um site que você sabe. Estou até com calor, gente. Ela já vendeu foto do pé e ganhou uns R$ 10 mil", disse ela.

A ex-apresentadora do Fantástico, então, sugeriu que a convidada fizesse o mesmo."Taís, imagina se essa moda pega. Olha o pé da Taís, que lindo", elogiou Poeta. A atriz confessou: "Estou constrangida".

"Mas meu pé é muito pequenininho. Dá para ganhar um dinheiro?", se interessou. O apresentador Manoel Soares confirmou: "Sim, dá para ganhar um dinheiro".

Confira tiktok polêmico de Key Alves: