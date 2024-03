Sucesso na internet, Juju Teófilo estará em nova novela do SBT

Juju Teófilo foi anunciada no elenco da novela “A Caverna Encantada” nesta quarta-feira, 13; prevista para estrear no 2º semestre de 2024

Após conquistar a web com seu humor e espontaneidade, Juju Teófilo, de apenas 8 anos acaba de ser anunciada no elenco de “A Caverna Encantada”, nova novela do SBT, que está prevista para estrear no 2º semestre de 2024

“Eu não aguentava mais guardar a notícia! Só tenho motivos para agradecer a Deus e às pessoas que me acompanham e estão sempre torcendo por mim”, declarou a pequena, se mostrando empolgada para esse novo passo na carreira artística.

A trama, que substituirá "A Infância de Romeu e Julieta", será escrita por Íris Abravanel. A apresentação do elenco aconteceu pelo diretor geral Ricardo Mantoanelli e a escalação do elenco foi feita por Cibele Santa Cruz e Júnior Prado em conjunto com Ariel Moshe, diretor de elenco da emissora.

Desde o ano passado, quando mudou-se para a capital paulista com seus pais, Juju vem fazendo aulas de teatro e interpretação. Com a repercussão na internet, onde soma milhões de seguidores, ela já desejava ser atriz há bastante tempo. “Eu sempre tive vontade de ser atriz. Eu estudei, confiei, tive fé e nunca desisti. Ouvi muitos ‘nãos’ antes de chegar aqui, mas precisamos sempre acreditar que é possível. Eu estou muito feliz”, contou Juju.

A pequena promete que não abandonará os seguidores. “Eu não vou sumir! Vou continuar fazendo meus vídeos e mostrando minha rotina como sempre fiz”, avisa ela, que segue cativando espectadores de todas as idades com seu talento e dedicação.