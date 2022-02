Santiago demite funcionária e implora para Érica voltar em 'Um Lugar ao Sol'

Empresário Santiago demite funcionária e implora para Érica voltar na novela 'Um Lugar ao Sol'

CARAS Digital Publicado em 03/02/2022, às 10h50

Uma reviravolta na família mais importante da novela Um Lugar ao Sol em breve deixará muita gente com os nervos à flor da pele na história.

Nos próximos capítulos da trama das 21 horas, depois de descobrir que foi enganado, o empresário Santiago (José de Abreu) resolverá ajeitar sua vida e resolver todas pendências.

Além de demitir a governanta que participou de uma armação para separá-lo de Érica (Fernanda de Freitas) no folhetim da TV Globo, o milionário irá atrás da personal trainer.

Pedido de casamento

Emocionado, Santiago pedirá perdão para a jovem e irá implorar para ela voltar à vida dele, inclusive, com os dois casados no papel. "Eu sei que não tenho o direito de esperar que você me perdoe, mas... Mesmo assim eu tinha que vir até aqui fazer a minha parte", dirá ele bem arrependido na novela das nove.