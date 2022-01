Rebeca toma atitude e surpreende em 'Um Lugar ao Sol'

Modelo Rebeca toma atitude e surpreende familiares na novela 'Um Lugar ao Sol'

CARAS Digital Publicado em 29/01/2022, às 12h54

Rodeada de problemas e situações difíceis de lidar, uma das personagens centrais da novela Um Lugar ao Sol em breve irá se libertar!

Nos próximos capítulos da trama das 21 horas, a modelo Rebeca (Andrea Beltrão) se livrará do marido Túlio (Daniel Dantas) após diversas puladas de cerca do companheiro.

Além de terminar de vez com o vilão que rouba a empresa da família dela, a famosa ainda assumirá o namoro com o jovem Felipe (Gabriel Leone) no folhetim da TV Globo.

Expulsão de casa

Cansada da ganância e também de ser enganada por Túlio na novela das nove, Rebeca o colocará para fora de casa e cairá nos braços do estudante que é bem mais novo do que ela, se libertando desse triste preconceito social.