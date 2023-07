Saiba qual é o valor da fortuna da atriz Marina Ruy Barbosa

Colunista revela valor impressionante do patrimônio acumulado pela atriz Marina Ruy Barbosa ao longo de sua vida

Sucesso na TV e na internet, a atriz Marina Ruy Barbosa é milionária! Ela está no cenário artístico desde a infância e é cada dia mais um fenômeno de sua geração. Agora, o colunista Leo Dias surpreendeu ao revelar o valor impressionante da fortuna da artista.

De acordo com o jornalista, a ruiva acumulou um patrimônio estimado em R$ 300 milhões. Além disso, o salário dela na Globo seria um dos maiores entre os atores. Leo Dias informo que ela ganha cerca de R$ 350 mil por mês.

A fortuna de Marina Ruy Barbosa foi construída com seus vários trabalhos na TV e como modelo, com sua trajetória como influenciadora na internet e também com o seu lado empreendedora, já que ela tem uma marca própria de roupa.

Em breve, a atriz voltará a ser vista nas novelas. Ela está no elenco da novela Fuzuê, próxima trama das 7 da Globo, que estreia em agosto. Na história, ela viverá a vilã Preciosa. Em coletiva de imprensa nesta segunda-feira, 24, ela contou mais sobre a sua nova personagem. Confira aqui.

Na semana passada, os rumores de que Marina Ruy Barbosa estaria apaixonada novamente chamaram a atenção das redes sociais. Os rumores começaram quando o colunista Leo Dias publicou em seu site fotos da ruiva acompanhada de um “moreno misterioso”. A dupla foi flagrada saindo de um restaurante e incitaram os boatos de um novo romance.

De acordo com o colunista Lucas Pasin da Splash UOL, a ruiva já teria até sido pedida em namoro, mas a informação não foi confirmada por representantes de Marina. Fontes da CARAS Digital também confirmaram que ela está namorando novamente.

O eleito de Marina Ruy Barbosa é o empresário paulistano Abdul Fares, de 39 anos. O suposto novo affair da estrela da novela “Fuzuê” trabalha com startups e como diretor financeiro de uma loja de móveis.