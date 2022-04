Saiba com quem José Leôncio vai se casar e ter um filho em 'Pantanal'

Veja com que personagem o peão José Leôncio vai se casar e ter um filho na novela 'Pantanal'

CARAS Digital Publicado em 02/04/2022, às 15h29

A primeira semana do remake da novela Pantanal mostrou ao público de casa, o início da saga de José Leôncio (Renato Góes) na história.

Nos próximos capítulos da trama das 21 horas, o protagonista da obra rural se casará com a destemida Madeleine (Bruna Linzmeyer) e enfrentará uma série de problemas.

Em breve, os pombinhos vão discutir por conta do figurino do peão. O rapaz se recusará a se casar de sapato social, e a noiva ameaçará desistir do enlace no folhetim da TV Globo.

Herdeiro à vista

Apesar dos desentendimentos, José Leôncio e Madeleine vão trocar alianças e, em seguida, terão um filho juntos. Com o passar dos anos, a família do peão ganhará ainda mais destaque na novela das nove.