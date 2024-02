Renascer: José Augusto revela sofrimento por causa de tragédia

Nos próximos capítulos da novela Renascer, José Augusto revela trauma do passado que traz arrependimento para sua vida e abre o coração com João Pedro

Nos próximos capítulos da novela Renascer, da Globo, José Augusto (Renan Monteiro) vai revelar que um trauma do passado o abalou para sempre. Ele sente arrependimento e vergonha por uma atitude que teve no passado e custou uma vida. A revelação será feita em uma conversa dele com João Pedro (Juan Paiva).

Nas cenas, de acordo com o site Notícias da TV, José Augusto conversa com João Pedro sobre sua vida. Ele é médico na capital, mas diz que sua vida ficou uma bagunça nos últimos tempos. Ele foi traído pela esposa e percebeu que não gosta de sua profissão. O irmão caçula aconselha o rapaz a conversar com o pai sobre tudo isso, mas ele se recusa. Isso porque ele tem medo de envergonhar o pai por causa do seu fracasso na vida.

“A verdade é que painho está certo quando diz que os filhos dele não têm vocação para nada nessa vida… Pelo menos no meu caso”, diz ele. Então, os irmãos relembram a morte de Jupará.

Augusto era recém-formado e não conseguiu salvar a vida do amigo do pai, que precisava de uma cirurgia às pressas. “Eu estudei Medicina para salvar vidas e, quando tive a de Jupará em minhas mãos, eu entrei em pânico. Talvez, se eu fosse um Inocêncio de verdade, não um doutorzinho de madame…”, diz ele.

Confira o resumo da novela Renascer para o período de 20 a 24 de fevereiro:

Capítulo 26 - Terça-feira, 20 de fevereiro

João Pedro trata Mariana com formalidade. Kika critica a postura de Bento perante a família. José Inocêncio comenta com Mariana sobre seu receio de que os filhos não sejam capazes de cuidar das terras que herdaram. Eriberto conta a Eliana que viu Venâncio com Buba. Du aceita a decisão de Teca de ter o filho. Mariana consegue cativar Zé Augusto. Zinha culpa Augusto pela morte de seu pai, Jupará. João Pedro e Zinha ensaiam um beijo, mas percebem que entre eles é só amizade. Zé Augusto elogia a postura de João Pedro. Neno e Pitoco avisam a Teca que Du foi pego. Damião chega ao vilarejo e assusta as crianças que estavam brincando na rua.

Capítulo 27 - Quarta-feira, 21 de fevereiro

Norberto desconfia do jeito de Damião. José Inocêncio reage quando Augusto diz ao pai que João Pedro cuidará de suas terras. Tião Galinha e Joana saem em busca de uma vida melhor. Damião fica à espreita, nos arredores da casa de José Inocêncio. Augusto revela a João Pedro sua falta de convicção com a medicina e comenta que se separou da mulher. Padre Santo recolhe Tião e sua família na estrada. Damião pede emprego a Deocleciano. José Inocêncio sugere a Padre Santo que leve Tião para a fazenda do coronel Egídio. Tião e Joana ficam empolgados com a possibilidade de trabalhar na fazenda do coronel Egídio.

Capítulo 28 - Quinta-feira, 22 de fevereiro

Teca decide continuar à procura de Du. Buba provoca um acidente de carro e atinge Teca. A menina não aceita ir para o hospital, apesar da insistência de Buba. Joana agradece a Padre Santo e ao Pastor Lívio pela acolhida na fazenda de Egídio. Buba leva Teca a sua casa para cuidar dos ferimentos da jovem. José Inocêncio manda João Pedro se livrar de Damião e demiti-lo. Eliana vai até a casa de Buba tirar satisfações, e Eriberto a repreende. João Pedro enfrenta José Inocêncio e contrata Damião para cuidar de suas terras. Damião se interessa por Ritinha.

Capítulo 29 - Sexta-feira, 23 de fevereiro

Tião Galinha e Joana comemoram a nova morada na fazenda do coronel Egídio, que se surpreende com a beleza da moça. Deocleciano alerta João Pedro sobre Damião. Chico repreende Ritinha. Buba fica preocupada com Teca, que sente medo. Venâncio fica chocado com o fato de Buba ter atropelado uma mulher grávida. Buba assume seu erro ao trocar o nome de Teca pelo seu na consulta médica. João Pedro avisa a Mariana que o pai o mandou dormir na fazenda para a madrasta não ficar sozinha. Mariana questiona João Pedro sobre o motivo de ele obedecer a José Inocêncio.

Capítulo 30 - Sábado, 24 de fevereiro

Egídio faz uma proposta de trabalho a Tião Galinha, com a intenção de mantê-lo afastado de Joana. Venâncio repudia a ideia de Buba adotar o filho de Teca. Norberto sente saudades de Jacutinga. José Inocêncio pede informações sobre Damião para Norberto. Venâncio pergunta a Eliana o que ela deseja para que eles sigam com a papelada do divórcio. Venâncio pede a Buba que mande Teca embora de casa. Dona Patroa flagra Egídio cheirando um vestido de Joana.