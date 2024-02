Renascer: Inácia usa poção mágica para revelar verdade de rival

Nos próximos capítulos da novela Renascer, Inácia vau mostrar o seu lado místico ao usar uma poção mágica para salvar uma vida

Nos próximos capítulos da novela Renascer, da Globo, Inácia (Edvana Carvalho) vai salvar a vida de José Inocêncio (Marcos Palmeira) mais uma vez. Ela vai usar uma poção mágica para extrair a verdade de um rival que acaba de chegar na fazenda. Saiba como será:

Nas cenas, de acordo com o site Notícias da TV, Inácia vai ficar incomodada com a presença de Damião (Xamã). Assim, ela decide descobrir a verdade sobre o que ele veio fazer nas terras de José Inocêncio. Para isso, a cozinheira prepara uma bebida especial, que tem ares de poção mágica, e dá para o rival beber.

Após tomar o chá especial, Damião revela toda a verdade. Ele diz que é um matador de aluguel e foi até para acabar com a vida de José Inocêncio. Inácia fica surpresa com a revelação, e decide que vai ficar de olho nos passos do rapaz.

Ao longo da história, Damião desiste de cometer o assassinato ao se apaixonar por Ritinha (Mell Muzzillo).

Confira o resumo da novela Renascer para o período de 22 a 24 de fevereiro:

Capítulo 28 - Quinta-feira, 22 de fevereiro

Teca decide continuar à procura de Du. Buba provoca um acidente de carro e atinge Teca. A menina não aceita ir para o hospital, apesar da insistência de Buba. Joana agradece a Padre Santo e ao Pastor Lívio pela acolhida na fazenda de Egídio. Buba leva Teca a sua casa para cuidar dos ferimentos da jovem. José Inocêncio manda João Pedro se livrar de Damião e demiti-lo. Eliana vai até a casa de Buba tirar satisfações, e Eriberto a repreende. João Pedro enfrenta José Inocêncio e contrata Damião para cuidar de suas terras. Damião se interessa por Ritinha.

Capítulo 29 - Sexta-feira, 23 de fevereiro

Tião Galinha e Joana comemoram a nova morada na fazenda do coronel Egídio, que se surpreende com a beleza da moça. Deocleciano alerta João Pedro sobre Damião. Chico repreende Ritinha. Buba fica preocupada com Teca, que sente medo. Venâncio fica chocado com o fato de Buba ter atropelado uma mulher grávida. Buba assume seu erro ao trocar o nome de Teca pelo seu na consulta médica. João Pedro avisa a Mariana que o pai o mandou dormir na fazenda para a madrasta não ficar sozinha. Mariana questiona João Pedro sobre o motivo de ele obedecer a José Inocêncio.

Capítulo 30 - Sábado, 24 de fevereiro

Egídio faz uma proposta de trabalho a Tião Galinha, com a intenção de mantê-lo afastado de Joana. Venâncio repudia a ideia de Buba adotar o filho de Teca. Norberto sente saudades de Jacutinga. José Inocêncio pede informações sobre Damião para Norberto. Venâncio pergunta a Eliana o que ela deseja para que eles sigam com a papelada do divórcio. Venâncio pede a Buba que mande Teca embora de casa. Dona Patroa flagra Egídio cheirando um vestido de Joana.