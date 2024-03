‘Renascer' enfrenta mudança drástica após cortes de gastos da Globo; entenda

Mexeu no bolso! Globo toma decisão financeira e suspende nova viagem para gravações externas de ‘Renascer’, segundo colunista

'Renascer' pode estar prestes a passar por uma mudança drástica em sua produção. Segundo a colunista Anna Luiza Santiago, do jornal O Globo, a emissora decidiu cortar gastos da novela, que afetaram um de seus principais diferenciais: os cenários nacionais. Como resultado, eles suspenderam uma viagem para novas gravações em Ilhéus, Bahia.

Assim como o remake ‘Pantanal’, que foi um grande sucesso por retratar as paisagens deslumbrantes e revisitar cenários da antiga trama, ‘Renascer’ também ganhou uma abordagem parecida. No entanto, as viagens tornaram-se muito caras devido à necessidade de mobilizar toda a equipe e aos elevados custos de deslocamento dos equipamentos.

Conforme relatado pela colunista, a emissora encontrou uma nova maneira de reduzir os gastos sem comprometer a qualidade dos cenários da trama. Diferentemente de 'Pantanal', que contou com as viagens do começo ao fim, eles decidiram filmar as cenas em uma fazenda de cacau localizada no interior do Rio de Janeiro.

Além da fazenda possuir um bioma semelhante ao dos cenários retratados na novela, a produção também decidiu construir uma nova cidade cinematográfica para a trama. Para continuar contando a história de 'João Pedro', interpretado por Juan Paiva, que trabalha na fazenda, a infraestrutura da produção de cacau foi recriada dentro dos estúdios da Globo.

Vale lembrar que recentemente, um detalhe em uma cena da novela chamou a atenção dos telespectadores em um capítulo da trama e se tornou assunto nas redes sociais. Isso porque um erro de enquadramento revelou que a cenografia da novela pegou um item emprestado de outro programa de TV, com a logomarca da atração aparente.

Na cena, 'Inácia', interpretada por Edvana Carvalho, apareceu em uma conversa entre 'Zé Inocêncio', vivido por Marcos Palmeira, e 'Damião', por Xamã, com uma bandeja branca. Na hora do enquadramento, a câmera exibiu a parte inferior da bandeja e deixou à mostra o logotipo de outro programa da emissora, à equipe do programa 'Mais Você', de Ana Maria Braga.

Ator de Renascer revela se esposa tem ciúmes de cenas quentes:

Juan Paiva, que vive 'João Pedro' confessou que viveu momentos delicados em seu relacionamento com Luana Souza no início de sua carreira. Segundo o artista, a esposa demorou um pouco para se acostumar com as cenas quentes de seus personagens, como o jovem em 'Renascer'. Em entrevista coletiva, a qual a CARAS Brasil esteve presente, o ator revelou detalhes da intimidade com a família.