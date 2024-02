Renascer: Buba não era mulher trans na 1ª versão da novela

Na versão de 1993 de Renascer, Buba não era mulher trans, mas sim era vista de outra maneira; entenda a adaptação do papel

Na última quarta-feira, 7, foi revelado no capítulo de Renascer que a personagem Buba, vivida por Gabriela Medeiros, é uma mulher trans. Na versão de 1993, a personagem não era trans, mas sim "hemafrodita", termo que não é mais usado.

Inclusive, a mudança foi logo notada pelos internautas no X (antigo Twitter). "Na versão original, Buba era colocada como hermafrodita, termo que não é mais usado e, sim, intersexo. Luperi quis mudar porque disse que o público ia 'entender melhor' sendo trans", explicaram.

Na versão original da trama, Buba foi interpretada por Maria Luísa Mendonça. Em entrevista ao Gshow, o autor do remake falou sobre a mudança. "A Buba ser uma pessoa intersexo na primeira versão foi um assunto muito bem estabelecido, muito bem colocado e que trouxe muitos avanços. A necessidade de uma nova leitura sobre aquilo, diante do cenário de hoje, na minha concepção, se mostrou importante. A ideia não é tirar uma questão, mas sim adicionar novas camadas e trazer o assunto da diversidade, o assunto de gênero sob uma nova perspectiva que permita que mais discussões sejam feitas", comentou a adaptação.

Leia também:Renascer: Atriz vai direto para o hospital após gravar cena da novela

"Eu sou uma mulher trans."



Na versão original Buba era colocada como hermafrodita, termo que não é mais usado e, sim, intersexo. Luperi quis mudar pq disse que o público ia "entender melhor" sendo trans. #Renascerpic.twitter.com/GVSOLg7ubr — Sérgio Santos (@ZAMENZA) February 8, 2024

Juliana Paes mostra caracterização de sua personagem em 'Renascer'

A atriz Juliana Paes compartilhou alguns registros dos bastidores do remake da novela 'Renascer', da Globo. Ela, que vive a personagem Jacutinga na trama adaptada por Bruno Luperi, mostrou a caracterização de sua personagem na segunda fase da obra, que foi ao ar na última segunda-feira, 05.

Em seu Instagram oficial, ela surgiu em um dos camarins da emissora e gravou o processo de remoção da maquiagem feita por profissionais. "Fazer é bom, mas tirar, olha a loucura que é… O Auri propôs um 'rejuvelhecimento', e agora estamos fazendo um rejuvenescimento", brincou a artista.

No capítulo exibido na noite de segunda, a trama entrou em sua segunda fase e deu um salto de 30 anos, entrando, assim, novos atores para interpretação dos personagens na atualidade. Juliana Paes, que continua em Renascer vivendo Jacutinga, passou por uma transformação com maquiagem para surgir mais envelhecida no horário nobre da Globo. Confira!