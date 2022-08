Reis: resumo da novela de 08 a 12 de agosto

Nos próximos episódios de Reis, Ainoã fica chocada com a atitude de Saul ao aceitar mais uma mulher

CARAS Digital Publicado em 08/08/2022, às 09h28

Segunda-feira, 08/08 (Resumão 1ª e 2ª temporada)

Saul se assusta com o anúncio. Ele tenta se esconder, mas é ovacionado pelo povo de Israel. Kayla e Laísa confabulam contra os israelitas. Ainoã se desculpa com Saul. Naás faz uma ameaça aos israelitas. Diante de uma injustiça, Saul tem um ataque de fúria. Saul enfrenta Naás no campo de batalha. Ele comemora com Ainoã. Samuel unge Saul com o povo como testemunha. Uma grande festa agita Israel. Ainoã percebe uma mudança em Saul.

Terça-feira, 09/08 (Resumão 1ª e 2ª temporada)

No palácio filisteu, Kayla fala sobre seus sentimentos com Lamár. Ainoã tenta alertar Saul. Samuel reúne o povo novamente e alerta o povo. O tempo vira e trovões surgem no céu. Saul fica sabendo sobre um ataque inimigo. Saul decide fazer mudanças no exército israelita. Kayla deixa a Filístia. Ela encontra Ainoã. Samuel recebe seus filhos de volta. Os israelitas sofrem um ataque dos inimigos filisteus.

Quarta-feira, 10/08 (Episódio inédito) Ep 56

Liderando o exército israelita, Abner conversa com os inimigos filisteus. Saul alerta Ainoã sobre a amizade com Kayla. Os soldados se divertem junto ao rei. Darim faz uma revelação sobre Abner. Ainoã fica chocada com a atitude de Saul ao aceitar mais uma mulher.

Quinta-feira, 11/08 (Episódio inédito) Ep 57

Abner desmente Darim. Ainoã se assusta com o comportamento do marido. Baaná é recebido por Lamár no palácio filisteu. Samuel se sente desprestigiado. Baaná gosta das regalias recebidas no palácio filisteu. Laísh fica furioso com a decisão de Saul sobre o ocorrido entre Abner e Darim. Baaná fecha um acordo com Lamár.

Sexta-feira, 12/08 (Episódio inédito) Ep 58

Saul se despede dos filhos. Ainoã questiona a atitude infiel de Saul. Ela fica chocada ao ver seu marido com outra. Baaná retorna de viagem e expulsa Kayla de casa. Ainoã ignora Saul. Kayla é amparada por Iran. Ainoã surpreende Saul com suas palavras sinceras.