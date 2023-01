Rafael Cardoso pede para não fazer novo trabalho na TV, diz colunista

Após se separar de Mari Bridi, Rafael Cardoso teria pedido para sair do elenco de próxima novela das 6 da Globo

O ator Rafael Cardoso pode demorar um tempo para voltar às novelas da Globo. De acordo com a colunista Carla Bittencourt, do site Notícias da TV, ele pediu para sair do elenco da novela Amor Perfeito, que é a próxima trama das 6 da Globo .

A colunista revelou que ele tomou a decisão de pedir para sair da novela para descansar a sua imagem após o fim do seu casamento com a influenciadora digital Mari Bridi. Ele gosta de ter a vida pessoal discreta e quer ficar um tempo longe dos holofotes. Por enquanto, ele e a emissora não se pronunciaram sobre o suposto pedido do ator para sair da novela.

Na última segunda-feira, 23, Rafael Cardoso foi flagrado aos beijos com Vivian Linhares, que é apontada como novo affair dele. Os dois foram fotografados em clima de romance durante o passeio em um shopping no Rio de Janeiro.

Rafael Cardoso fala sobre a vida após a separação

Em entrevista para a Revista CARAS, Rafael Cardoso contou sobre a nova fase de sua vida após o fim do casamento com Mari Bridi. “Estou cuidando da minha saúde, trabalhando, olhando para mim e entendendo como é estar na minha própria companhia outra vez. Confesso que poucos foram os momentos desagradáveis. Estou reaprendendo a viver só... E gostando disso”, disse ele.

“A casa ficou com a Mariana e as crianças passam um tempo com ela e outro comigo. Ainda não decidimos nada judicialmente, mas somos adultos e, por enquanto, temos a situação resolvida da melhor forma possível”, explicou ele.

Então, ele refletiu sobre o fim do relacionamento. “Nossa família não acabou, só mudou de forma. Também contamos com o apoio de um psicólogo. Acredito que o segredo é encararmos essa nova fase com amor. Independentemente do jeito que essa relação minha e da Mariana aconteça, amor, cuidado e respeito são nossos pilares. Sei que ela é uma ótima mãe, assim como ela sabe que eu sou um ótimo pai”, afirmou.