Poliana Moça: resumo da novela de 26 a 30 de dezembro

Nos próximos capítulos de 'Poliana Moça', Poliana explica para o pai e a tia todos os detalhes do sequestro

Capítulo 201, segunda-feira, 26 de dezembro

Durval compra perfume para a esposa e deixa na mesa para fazer uma surpresa. Gael brinca de bola dentro de casa e acerta no frasco do perfume que cai em direção ao chão. Pedro e Chloe vão até o apartamento de Glória para investigar quem invadiu a casa da vizinha; eles se deparam com Waldisney e Violeta disfarçados de encanadores. Gael, Benício e Lorena preenchem o líquido no frasco do perfume derramado. Poliana diz para a avó que pretende voltar para a escola e rever um amigo. Otto pergunta para Poliana se pode ver o celular dela; Poliana fica aflita. Otto afirma à Luísa que pelo nervosismo da filha, ele tem certeza que as ameaças vêm do celular. Poliana acha melhor apagar a mensagem de intimidação para o pai não ver e não se envolver no caso. Claudia diz para Durval que o perfume é falso, porque a tampa está trincada e o aroma é péssimo. Raquel revela para Brenda que na ‘Luc4Tech’ Jeff era um espião da Onze, ela admite que escondeu da amiga por ser perigoso. Brenda e Raquel avisam Sérgio que Vini voltou de viagem e que Jeff não estava com ele no Nordeste. Claudia desabafa com Lorena que está chateada com Durval por comprar perfume falsificado. Eugênia liga para Pamela, mãe biológica dos filhos, mas quem atende é uma parente da mulher; Eugênia marca um encontro. Na mesa do café com a família, Lorena e Benício expõem que Gael quebrou o perfume. Enquanto estava com o celular de Poliana, Otto verifica uma nova mensagem de ameaça. Otto e Luísa entendem todo o medo da Poliana, mas discordam de como dialogar com a menina.

Capítulo 202, terça-feira, 27 de dezembro

Conversa tensa entre Otto, Luísa e Poliana. Poliana fica desesperada e sem controle. Luísa acha foto da família no quarto de Poliana entregue por Tânia, indicando uma ameaça. Na cadeia da delegacia, Roger recebe um recado de fora e aceita o acordo. Mais tranquila, Poliana explica para o pai e a tia todos os detalhes do sequestro, ela afirma que Tânia a sequestrou, que ouviu a voz do Roger no cativeiro, que o LUC1 a salvou no cativeiro e que Waldisney e Violeta estavam fantasiados dentro mata. Sérgio e Joana vão até o CLL conversar com Gleyce e revelam o esquema de espionagem do Jeff. Durval compra o perfume da mesma marca que foi danificado e dá para a Claudia. Poliana expressa que Tânia é uma pessoa totalmente oposta à que conviveram. Pinóquio pega comida da cantina e coloca no armário de Chloe na escola. Waldisney e Violeta falam para Tânia que Luca entrou em contato afirmando que os amigos de Jeff estão indo à delegacia; Tânia diz que tudo está dentro dos planos dela. Diretamente para Luísa, Otto declara que ela está sendo essencial nesse processo todo. A policial que resgatou Poliana vai até a casa de Otto e a garota conta tudo sobre o sequestro.

Capítulo 203, quarta-feira, 28 de dezembro

Eugênia e Claudia se encontram na padaria, Eugênia compartilha que conseguiu contato com uma parente da Pamela e não com a própria, mas que vai marcar de se encontrar com a tal parente; Claudia acha suspeita a mãe biológica de Pedro e Chloe não se manifestar. Tânia chega na padaria. Chloe abre seu armário na escola e encontra doces e salgadinhos. ‘Yupechlo’ acredita que tem um fantasma na escola. Jeff volta para casa e explica tudo para a família sobre seu desaparecimento. Ainda na padaria, Celeste encontra com Tânia, questiona o tempo sumido e fala dos comentários do envolvimento da mãe no rapto de Poliana. Tânia é abordada por policiais e intimada a prestar depoimentos. Eugênia e Claudia acham estranha a presença da Celeste com Tânia. Na delegacia, Tânia se depara com Roger. Waldisney acha que Tânia está perdendo o controle das coisas. As doações no CLL diminuíram e Dona Branca sugere para eles produzirem um baile dançante. Glória encontra com Ruth na casa da diretora; Renato aparece sem ser convidado e começa a ser inconveniente.

Capítulo 204, quinta-feira, 29 de dezembro

Renato convida Glória para jantar com ele e Ruth, o professor de música diz que vai passar na casa de Glória para dar carona e Ruth não gosta do comportamento do namorado. ‘Yupecho’ faz um detector de fantasmas. Pinóquio termina a decoração da festa de retorno de Poliana. Eugênia conta para os filhos que irá se encontrar com uma parente da mãe biológica deles. Raquel e André se beijam. Acompanhada por Otto e Luísa, Poliana volta para a escola. Logo na entrada do colégio, Poliana passa mal e não se sente à vontade. Jeff vai até a ‘Luc4Tech’ e Luca demite o colega. Luca diz para Jeff que o motivo da demissão é por viagem sem motivo prévio; Jeff fica bravo, já que Luca sabe que na verdade ele foi sequestrado. Poliana retorna para casa por não conseguir entrar na escola. Tânia visita Celeste na sua casa e Celeste pede explicação dos boatos sobre envolvimento da mãe no rapto de Poliana; Raquel entra no momento na residência e se depara com Tânia.

Capítulo 205, sexta-feira, 30 de dezembro

Raquel fica incomodada com a presença de Tânia em sua casa e pergunta o motivo dos encontros dela com Celeste. A turma do colegial fica chateada com o fato da Poliana não conseguir entrar na escola; os amigos se questionam quem fez toda decoração. Ruth aceita o pedido de Gleyce e Dona Branca para produzirem o baile dançante no Colégio Ruth Goulart. Em casa, Poliana revela para pai e para a tia que viu o carro de Tânia passando na porta da escola. Raquel e Brenda avisam Jeff que também pensam em se demitir da ‘Luc4Tech’; ele pede para elas continuarem e investigar o envolvimento de Luca com o crime de Poliana. ‘Yupechlo’ procura fantasma na Ruth Goulart. João fala para Poliana que a risada dela é de outro mundo e que queria ter mais isso no seu dia a dia. ‘Yupechlo’ vai até a casa de máquinas, Pinóquio se esconde. O clubinho encontra um desenho de Poliana no local. Otto se reúne com Sérgio e Jefferson. Jeff diz que Cobra está envolvido com Roger e Luca, já que no cativeiro em que ficou, os capangas recebiam recados do Cobra. Otto questiona os amigos se Tânia e Cobra são a mesma pessoa, já que Tânia teve duas identidades.