Poliana Moça: resumo da novela de 21 a 25 de novembro

CARAS Digital Publicado em 21/11/2022, às 09h41

Capítulo 176, segunda-feira, 21 de novembro

Renato e Ruth se beijam na sala da diretoria; sem ser vista, Helô pega o casal no flagra. João visita Poliana, ela fica animada. João pergunta para a amiga como ela está depois do término. Poliana pede para Kessya e João não se afastarem de Éric. Mario fica incomodado por dividir o sótão com ‘Yupechlo’. João e Kessya ficam para o jantar, na casa de Poliana, o trio grava um vídeo se divertindo e publica nas redes sociais. No dia seguinte, Éric vê o vídeo e pergunta à Poliana se ela terminou com ele para poder ficar com João. Jefferson aceita o trabalho na ‘Luc4Tech’, mas com uma condição: trabalhar exclusivamente com o projeto ‘LUC1’. Bandidos devolvem ao CLL as sacolas de roupas furtadas da instituição. Éric começa a provocar Poliana com indiretas. Em um momento, Éric afirma que Poliana é hipócrita e uma pessoa horrível, e que as ações de término dela foram para ficar com o João.

Capítulo 177, terça-feira, 22 de novembro

Chegou o dia do Pinóquio encontrar os fãs. Jefferson começa com seu trabalho na ‘Luc4Tech’. Nanci vai ao evento da empresa de Luca para ver se encontra Waldisney no local. Passos de Poliana são monitorados por um homem misterioso. Poliana chora nos braços de Luísa e Otto ao falar da relação conturbada com Éric. Nanci tenta abordar o homem que se parece com Waldisney. Luísa pendura quadro favorito de Marcelo e causa prejuízo na casa. ‘Yupechlo’ pergunta a LUC1 (Pinóquio) se ele não gostaria de estudar na Escola Ruth Goulart.

Capítulo 178, quarta-feira, 23 de novembro

LUC1 (Pinóquio) canta “Evidências” de Chitãozinho & Xororó e dedica a Lorena; Mario fica triste. Jefferson tenta invadir o computador de Luca; Celeste o pega no flagra. Luca realiza sorteio, o prêmio: um dia inteiro com o ‘LUC1’ com direito a um acompanhante. Nanci ganha o sorteio. Violeta fala para Luca que Nanci reconheceu Waldisney e que ela não pode passar um dia com o androide. Éric tenta inventar outra mentira sobre Poliana para Song e Helena. Jefferson encontra com Otto e Sérgio; Otto declara que Jefferson não pode ser descoberto e que eles precisam desmascarar primeiramente a Violeta. Silenciosamente, Dona Branca segue Antônio pela rua.

Capítulo 179, quinta-feira, 24 de novembro

Ruth admite a Helô que está namorando Renato; a amiga diz que já sabia. Disfarçada, Violeta tenta ir ao encontro do pai, Antônio. Ruth e Helô armam pegadinha para Renato. Violeta fica chateada por não conseguir se aproximar do pai. Poliana chama Éric para participar de atividade em grupo; ele alega que prefere fazer sozinho. Em reunião online, Jefferson começa a fazer perguntas para Violeta, em busca de alguma pista. Vinícius vai viajar para o Nordeste e passar um tempo fora. Antônio conta a verdade para Dona Branca sobre contato com Violeta. Brenda expõe à Celeste que todos sabem que André gosta da Raquel. Bento conta a João que tem expectativa de que o relacionamento amoroso entre ele e Kessya dê certo.

Capítulo 180, sexta-feira, 25 de novembro

Vinícius se despede de Formiga e Jefferson, os amigos se emocionam. O capanga de Cobra entrega para ela os horários da rotina de Poliana. Tânia tem um plano perigoso em mente. Poliana manda um bilhete carinhoso para Éric, ele rasga o papel na frente dela. Éric pergunta à Poliana o motivo dela estar sendo tão legal com ele depois de tudo que aprontou. Antônio cruza com Violeta na rua, ele pede um abraço e ela recusa. LUC1 (Pinóquio) vai falar com Ruth e defende que quer se matricular na escola. Jefferson tenta apurar com Brenda, Raquel e Celeste mais informações sobre a Violeta.