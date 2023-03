Poliana Moça: resumo da novela de 13 a 17 de março

Nos próximos capítulos da novela 'Poliana Moça', Chloe sai chorando da sala e Pedro e Yuna tentam acalmá-la

Capítulo 256, segunda-feira, 13 de março

Perdidos na rua, Pedro e Chloe tentam localizar o caminho até a “Luc4Tech”. Pinóquio também caminha em busca da empresa. Luísa pergunta para Otto sobre a suposta nova namorada; Otto afirma que não tem outra pessoa. Um ladrão tenta assaltar Pedro e Chloe, Pinóquio aparece e surpreende o bandido. Eugênia e Davi ficam preocupados com os filhos; Helena se sente culpada por não vigiar os irmãos. Pedro e Chloe questionam LUC1 (Pinóquio) se ele não era para estar na “Luc4Tech”; o androide responde que aquele outro robô do evento não é ele e que seu nome verdadeiro não é LUC1 e sim Pinóquio. Jeff conta a Raquel e Brenda que o LUC1 verdadeiro está na casa do Otto e que aquele [LUC2] apresentado no “Encontro de Fãs” é o clone. Otto invade o sistema de Pinóquio para levá-lo de volta para sua mansão. Benício fica feliz com o carinho dos fãs, mas ainda sente vontade de ler e responder comentários dos haters. Nanci faz café da manhã para agradar a Valdinéia. Glória diz ao filho Otto que visitou Roger na prisão e que ele precisava contar algo importante, mas que não deu tempo. Na frente de todos os funcionários da “Luc4Tech”, Raquel pergunta ao chefe Luca o motivo dela e da Brenda ficarem de fora na campanha do androide, já que elas têm muito mais a oferecer que Celeste. Escondendo sobre ser informante da polícia, Gleyce diz aos colegas do CLL que não foi à delegacia e que seria melhor aceitar os termos do Cobra. Através do reconhecimento facial, Sara identifica Tânia no evento da “Luc4Tech”. Chloe aguarda a professora substituta Edite Pinheiros chegar na escola.

Capítulo 257, terça-feira, 14 de março

Os colegas de Gleyce ficam decepcionados com ela por falta de coragem perante ameaças do Cobra. Otto mostra ao delegado suposta foto de Tânia no evento da "Luc4Tech" e pede para o profissional investigar o Luca Tuber. Chloe avista e fala rapidamente com Edite, Pedro e Yuna não acreditam que ela seja a mãe verdadeira, mas Chloe aposta que sim. Éric fala para Luigi parar de se humilhar por Song e seguir a vida. Claudia contrata uma psicóloga para ajudar Benício com a fama e o vício nas redes sociais. Um oficial de justiça chega na “Luc4Tech” com uma intimação para Luca. O delegado pergunta para Luca como ele fez um outro androide se não tem toda tecnologia e afirma que o modelo do androide é de Otto; Luca explica que o modelo é do Otto, mas que o jovem tem os direitos de imagem. Valdinéia abusa de Nanci com as tarefas domésticas. Glória fala para Otto que Luísa está gostando dele. Poliana diz a Glória que João vai relançar o livro do pai dele. Song diz a Helena que acabou de ver o Luigi com uma garota na escola; Helena afirma que ela tem que estar feliz pelo Luigi depois de toda humilhação. A informação que Cobra mantém o CLL circula pela comunidade; Gleyce diz aos amigos que não vai fazer nada a respeito.

Capítulo 258, quarta-feira, 15 de março

Com poses e comportamentos estranhos, LUC2 tira fotos para divulgação. Luca pede aos funcionários que descansem a imagem do androide por enquanto. Celeste chama Luca de canto e pergunta o que está acontecendo, já que ele tem um trato com Tânia. Vídeos do LUC2 tratando mal os fãs rodam pela internet. Éric aconselha Luigi continuar conversando com outras meninas, porque Song está ficando com ciúmes. Dona Branca diz a Gleyce que se ela aceitou as condições do Cobra é porque ela tem plano por trás. João convida os amigos para o lançamento do livro do pai. A Polícia Civil aguarda na frente da “Luc4Tech”. Brenda e Raquel questionam o motivo da polícia estar na porta da empresa e Luca grita com as jovens. Na roda de amigos de Poliana, Mario avisa que leu uma reportagem que Otto está ruim financeiramente. Davi e Eugênia decidem se afastar do CLL, já que a imagem da instituição está atrelada ao Cobra; moradores também evitam o local. Poliana alerta João que tia Luísa descobriu sobre o plano dele, que consistia em falar que Otto estava com nova namorada para provocar ciúmes nela. Luísa chega em casa, se depara com Poliana e João e pergunta ao jovem o motivo dele mentir. Luísa declara à sobrinha e ao amigo que eles estão preocupados em assumir o romance na vida dos outros enquanto na verdade deveriam fazer isso na vida deles. O plano de Nanci de se aproximar de Valdinéia e ganhar confiança começa dar certo. LUC2 tira fotos com o “Magabelo” e uma outra somente com Lorena; Mario fica com ciúmes. Através das redes sociais, Pinóquio (LUC1) visualiza foto de LUC2 com Lorena e fica furioso. Raquel diz ao amigo Luca que ele pode contar com ela, já que eles se conhecem há anos; Raquel aproveita e convida Luca para uma festa na casa dela. Poliana pergunta para Luísa se é verdade que Otto passa por uma situação financeiramente delicada.

Capítulo 259, quinta-feira, 16 de março

Otto explica a situação monetária para Poliana. Gleyce acha que fez a escolha errada em ser informante, já que não consegue nem ajudar a polícia e nem a comunidade. Nanci diz a Valdinéia que a comida da casa está acabando e que em breve eles precisam comprar mais. Claudia madruga preparando o TCC da faculdade. Pinóquio pede para Poliana contar a Lorena que ele é o verdadeiro androide; Poliana diz que ninguém pode saber que ele está em sua residência. Nanci entrega uma lista de compras para Valdinéia e Waldisney sugere ir ao mercado no lugar da mãe. Durval fica chateado que Joana dispensou o bolo dele para o recasamento e encomendou de outro lugar. Luigi fala para Éric que Song está respondendo as mensagens dele e que ainda vai reconquistá-la. Na sala da turma mais velha, Chloe tenta assistir a aula da professora Edite, mas a educadora manda ela se retirar; Chloe sai chorando da sala de aula. Valdinéia entrega a chave do carro para Waldisney. Nanci foge com Waldisney.

Capítulo 260, sexta-feira, 17 de março

Pedro e Yuna abrem os olhos da Chloe e afirmam que a professora Edite não é a mãe biológica dela. Waldisney e Nanci tem um acordo: eles voltam para casa e ele se entrega à polícia. Na estrada, Nanci dorme e Waldisney muda de rota, indo para Minas Gerais. Luigi continua pedindo dicas de flerte e autoestima para Éric; o amigo aconselha Luigi a postar foto no recasamento dos pais mostrando que ele está ótimo. Helena diz a Song que ouviu uma conversa dos pais em que a Gleyce estaria envolvida com o Cobra, chefe da comunidade. Sérgio e Joana cancelam a encomenda do outro bolo e pedem para Durval preparar. Dentro do carro, Nanci acorda e fica brava com Waldisney que mudou de rota e desistiu de se entregar. O delegado diz a Gleyce que suspeita de Tânia ser a Cobra e pede para ela seguir atenta como informante, sugerindo até um encontro entre elas. Luca grava uma entrevista com uma jornalista, mas fica incomodado com as perguntas e para a gravação, mandando a equipe ir embora do local. Raquel e Brenda dão início a festa havaiana que promete surpresa aos convidados. Waldisney decide sobre seu destino final.