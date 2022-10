Poliana Moça: resumo da novela de 03 a 07 de outubro

Nos próximos capítulos de Poliana Moça, Pinóquio se apresenta para Poliana novamente como Plínio e diz que deseja conhecer Otto

Capítulo 141, segunda-feira, 03 de outubro

Marcelo é espancado pelos bandidos e abandonado na comunidade. Davi, Gleyce e Vinícius resgatam Marcelo. Policial aborda Waldisney e Violeta na rua e pede documento; a dupla foge. Pinóquio tenta ir atrás de Otto, Roger impede e o leva de volta a “Luc4Tech”. Roger e os comparsas chamam atenção do androide por atitude indevida. Luísa exprime a Marcelo que o admira muito, mas tem medo de perdê-lo. Tânia revela a Otto a notícia do assalto no CLL (Clube do Laço Lilás); Otto afirma que vai ajudar com o que precisar, inclusive instalar câmeras de segurança na associação. Internet da república de Brenda, Raquel e Celeste fica lenta; Brenda e Raquel invadem o computador de Celeste e notam que ela estava baixando filme, em vez de trabalhar. Pedro e Chloe produzem proteção higiênica com capa de chuva, luvas, capacete, para poderem abraçar Davi.

Capítulo 142, terça-feira, 04 de outubro

Eugênia fica paranóica com o vírus e não deixa Davi chegar perto das crianças para não contaminá-las. Nanci se torna voluntária no CLL. Marcelo relata a Otto que Tânia saiu pouco tempo antes do assalto ao CLL. Em outro assunto, Otto afirma a Marcelo que descobriu que Roger está viabilizando a construção do androide, inclusive financeira, diretamente com a concorrente “Luc4Tech”. Em flashback, Poliana relembra dos pais circenses e a positividade que a ‘Trupe Vagalume’ faria nessa fase do vírus. Luca denota que o Pinóquio é um projeto antigo de Otto, na verdade, um presente de infância que ganhou do pai e declara a Roger, que sabe que foi ele que furtou. Roger admite que pegou Pinóquio, mas tomou o que era dele e que Otto tem um passado bem sujo. Poliana diz ao pai, que pensou em unir os amigos como a ‘Trupe Vagalume’ para espalhar alegria; ela esboça um projeto de uma super máscara e pede ajuda do pai para realizar o plano. Davi alega à Eugênia que pretende morar no hospital para proteger a família do vírus. Pinóquio consegue desativar o rastreador. Por de trás da parede, Pinóquio escuta Roger afirmar que o boneco foi roubado de Otto.

Capítulo 143, quarta-feira, 05 de outubro

Pinóquio descobre novos comandos; ele desativa o rastreador e foge do esconderijo. Em chama de vídeo com os amigos, Poliana compartilha a ideia de criar uma trupe. Durante a chamada, Song manda áudio para Helena, que deixa vazar o áudio. A namorada do Luigi expõe que Poliana é péssima e se paga de boazinha. Branca e Antônio assistem na TV, notícias que os casos do Hepta vírus estão triplicando a cada semana. Pinóquio vai até o hospital, no local, ele não usa máscara e declara que é imune ao vírus. Branca acha que está infectada e corre com Antônio para o hospital. Violeta percebe que Pinóquio desativou o GPS. Pinóquio se veste de médico e entra em sala de consulta vazia; Dona Branca com marido entra no consultório. Pinóquio é examinado por enfermeira, que comprova que ele está sem batimento cardíaco. O androide foge do hospital e vai em direção a casa de Poliana. Otto e Tânia entregam caixas de mantimentos ao CLL. Pinóquio aborda Poliana.

Capítulo 144, quinta-feira, 06 de outubro

Saindo do CLL, ao lado de Otto, Tânia encontra Celeste; a jovem questiona na frente de Otto quando Tânia vai revelar que elas são mais que amigas. Celeste chora com a atitude da mãe. Pinóquio se apresenta para Poliana novamente como Plínio e diz que deseja conhecer Otto; a garota marca encontro com o rapaz e o pai. Pedro fala à Yuna que observa Roger sair de casa toda hora, mesmo na epidemia. Poliana conta ao pai que encontrou Plínio na rua e alerta que ele tem um encontro com ‘menino’. Tânia questiona Celeste. Celeste pede para Tânia a assumir como filha. Brenda conta à Raquel que completa 4 anos desde o primeiro beijo com Jeff e que sempre comemoravam juntos; Raquel sugere uma surpresa. Dona Branca e Antônio se exercitam correndo dentro de casa. Desesperada, aluna de Luísa, Cecília chega no CLL pedindo socorro; seu bebê está com febre. Depressa e desatento, Marcelo sai do CLL sem máscara para resgatar o bebê e o leva ao hospital. Brenda e Jefferson fazem jantar virtual. Otto acha Celeste estranha e pergunta à Tânia se ela quer uma investigação completa sobre a garota. Bebê de Cecília testa positivo para o Hepta vírus.

Capítulo 145, sexta-feira, 07 de outubro

Marcelo chega em casa, avisa sobre o filho de Cecília e Luísa fica preocupada. Otto e Poliana chegam ao lugar marcado com Plínio, mas ele não está no local. Otto entrega à filha, a máscara inovadora que produziu. Celeste vai até a mansão de Otto e revela o grande segredo de que ela é filha de Tânia. Os vilões pesquisam na internet, notícia com depoimentos de pacientes no hospital, sobre o garoto vivo que estava sem batimento cardíaco. Otto pede para Sara investigar a vida de Celeste. Marcelo alega estar cansado e com dor de cabeça. Tânia chega na mansão de Otto; enfurecido, o namorado admite saber a verdadeira a relação de Tânia com Celeste.