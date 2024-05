Em conversa com seus seguidores nas redes sociais, Kayky Brito atualiza seu estado de saúde 9 meses após atropelamento; confira!

Após nove meses de seu grave atropelamento no Rio de Janeiro, o ator Kayky Brito segue em tratamento intenso para retomar sua vida. Neste domingo, 26, o famoso apareceu em suas redes sociais para cumprimentar seus seguidores e aproveitou para atualizar seu estado de saúde.

Nos stories de seu perfil oficial do Instagram, o artista cumprimentou seus fãs e deu breve atualização sobre sua recuperação aos seus seguidores. "Oi! Diretamente do Rio de Janeiro, que faz calor o ano inteiro, hoje faz frio no Rio. E por aí? Espero que esteja tudo bem. Passando aqui só pra dar um alô. Por aqui, melhor a cada dia. Te amo", disse Kayky, que finalizou com uma mensagem fofa.

Foto: Reprodução / Instagram

Em abril, o ator retornou às redes sociais e falou pela primeira vez sobre o seu estado de saúde após o acidente. "Estou com dois parafusos enormes no quadril, mas não doem. O que dói é na hora de pôr a mão do guidão, por causa das cicatrizes, acho que 50 pontos eu levei [...] Tô me recuperando aos poucos, estou voltando, pedalar é um ato que gosto bastante e me sinto muito bem. Deus é bom o tempo todo! Espero que esteja tudo bem com você onde estiveres! Te amo", disse ele na época.

Kayky Brito foi atropelado na madrugada de 2 de setembro de 2023 na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Após o acidente, o ator permaneceu 27 dias internado por sofrer um politraumatismo e traumatismo cranioencefálico.

Kayky Brito manda mensagem para motorista que o atropelou

Após o ator Kayky Brito publicar seu relato após o acidente e atualizar seu estado de saúde, o motorista Diones da Silva, que o atropelou e o socorreu no ocorrido, lhe mandou uma mensagem com um pedido de desculpas.

"Quero publicamente te pedir perdão, Kayky Brito. Vi seu último vídeo e me deixou com alegria em te ver 'bem' e, ao mesmo tempo, uma tristeza. Mesmo sem ter culpa, e você nunca me culpou, mas é um sentimento de que eu causei algo em alguém! Te peço aqui publicamente perdão", disse Diones em vídeo publicado nas redes sociais.

Kayky, por sua vez, deixou uma mensagem ao motorista admitindo seu erro e agradecendo por sua prudência atrás do volante. "Errei ao cruzar uma avenida em movimento de carro, tive a sorte de ser você que dirigia com cautela e me socorreu! Obrigado, Diones", declarou o ator.