Entenda o motivo de Adriana Esteves ter recusado participação em 'Renascer'

Adriana Esteves participou da primeira versão de 'Renascer' e recebeu algumas críticas; Vladmir Brichta, marido da atriz, deu detalhes sobre o assunto

Adriana Esteves recusou o convite de Bruno Luperi, autor da novela, para fazer uma participação em 'Renascer'. O novelista convidou a atriz para uma participação afetiva, já que ela interpretou a sonsa Mariana na primeira versão em 1993, no entanto recebeu diversas críticas. Na época, ela foi massacrada por críticas à personagem e a sua atuação, que acabou deixando a atriz com depressão

Seu marido, Vladimir Brichta, em entrevista ao podcast Papo de Novela, deu mais detalhes sobre o convite, de acordo com o ator Adriana contou que foi muito criticada na época da primeira versão. Por outro lado, o ator fez uma pesquisa e concluiu que foram apenas alguns jornais que falaram de forma negativa.

“Adriana fez essa novela e passou por uma experiência muito difícil e incomum. Na época houve algumas críticas. Ela disse que foram muitas. Aí eu fui pesquisar e falei que não foram não, que era uma meia dúzia. Inclusive porque não existia rede social, eram uns três jornais, dois ou três críticos que implicaram”, disse ele sobre o que acabou encontrando em sua pesquisa.

Apesar disso, o ator pontuou que a recusa de Adriana não teve nada a ver com as críticas que levou na época e defendeu a performance da mulher: “Se você for assistir de novo a novela e o que ela fazia, vai ver que não só era muito bom como de alguma forma dialogava com a própria linguagem proposta, que era uma linguagem ultra poética. Os personagens eram muito arquétipos; a Mariana era quase a Lolita, é um pouco essa figura proibida, que incita. Eu acho que as pessoas não entenderam na época”, contou

"Não há nenhuma chance de Adriana atuar em Renascer. Ela começou a fazer a próxima novela do João (Emanuel Carneiro), 'Mania de Você', tá em preparação", revelou o ator. 'Mania de Você' será a próxima novela das nove da Globo e Esteves começa as gravações na próxima semana.

Por fim, Brichta ainda comentou que acredita que 'Renascer' foi fundamental para a trajetória de Adriana, mesmo com as críticas da época. "Aquilo ali é um turning point [ponto de virada, em inglês] na carreira dela para ela se tornar a atriz que viria a ser".

