Belo fala sobre jogar com Ronaldinho Gaúcho no Futebol Solidário: 'Sonho'

Ação promovida por Luciano Huck, transmitida ao vivo neste domingo, 26, direto do Macaranã, vai arrecadar doações às vítimas das chuvas no RS

O Domingão com Huck promove neste domingo, 26, a partir das 16h, o Futebol Solidário. O evento vai reunir um elenco de jogadores e artistas para arrecadar e incentivar doações às vítimas das chuvas no Rio Grande do Sul. TV Globo vai transmitir a partida ao vivo, direto do Maracanã, no Rio de Janeiro.

Em entrevista à CARAS Brasil, o cantor Belo (50), que foi escalado para o time União, do técnico Mano Menezes (61), fala da importância da ação e de jogar no mesmo grupo de Ronaldinho Gaúcho (44), um dos grandes craques do futebol brasileiro. "Sonho", confessa.

O artista destaca a importância da iniciativa, vinda do apresentador Luciano Huck (52). "Essa ação social é muito importante porque o Rio Grande do Sul é uma terra que sempre acolheu a gente. Sempre tratou a gente com tanto carinho, tanto amor. E agora, eles precisam de amor e carinho também, pois estão passando por dificuldades neste momento. Vamos fazer um espetáculo lá. Vamos tentar retribuir de alguma forma, fazendo esse show, esse jogo beneficente. Que para nós, artistas, é mais como se fosse um show também, porque nós não jogamos bola", fala.

"Somos apaixonados por futebol, mas (...) Aquele negócio do cantor músico (risos). Todo cantor quer ser jogador de futebol, todo jogador de futebol também gosta de cantar um pouquinho. Então, isso faz muito parte. O samba e o futebol são muito Brasil, tem muito a ver. Estou feliz em poder ajudar. É uma ação maravilhosa. O Luciano está de parabéns, a Rede Globo também. Luciano Huck sempre foi um cara de caminho, de paz. Sempre trouxe luz para a vida das pessoas, não seria diferente agora", emenda.

Belo deixou Salvador neste domingo e seguiu direto para o Rio de Janeiro. "Fiz show do Soweto ontem. Estou sem dormir. Não tenho preparação nenhuma, estou a semana inteira no estúdio, gravando, fazendo meus shows. Além da turnê do Soweto, estou fazendo a minha turnê, então, virado de shows. Estou até com a voz rouca, com a sinusite meio atacada também, mas vamos que vamos (risos)", conta.

O artista foi escalado para jogar no time do técnico Mano Menezes, junto a Carlos Germano, Ludmilla, Fred Bruno, Juan, Tamires, Djalminha, Diego Ribas, Petkovic, José Loreto e Ronaldinho Gaúcho. "Conheço o Ronaldo desde os 14 anos de idade, quando ele ia para São Paulo, na época do Soweto, e ele ficava lá em casa. É meu amigo, a família toda. Jogar com ele, é um privilégio, é um sonho também. Ele é um grande ídolo. Não só meu, mas é um ídolo da nação inteira, do Brasil inteiro. É o bruxo, é arte!", ressalta.

"Sei que a bola vai chegar muito redonda para mim. Vou jogar no ataque e a bola vai chegar muito redonda porque eu quero fazer um golzinho com ele, compartilhado. Se der, vai ser uma felicidade fazer um gol no Maracanã, seria fechar com chave de ouro", acrescenta o cantor.

Entre os reservas do time de Belo, estão Erika, Filipe Luís, Alex Meschini, Kleberson, Elano, Marcello Mello, MC Daniel, Matheus Fernandes, L7nnon, Dilsinho, Edilson Capetinha, Gabriel O Pensador, Xamã e Edilson.

Escalados para o grupo adversário, o time Esperança, do técnico Dorival Júnior (62), estão Fernando Prass, Cafu, Alline Calandrini, Lucy Ramos, Junior, Vampeta, Thiaguinho, D'Alessandro, Roger Flores, Nenê e Wesley Safadão.

Entre os reservas, Bárbara, Formiga, Ramon Motta, Ricardinho, Dodô, Denilson, Amaral, Renato Góes, Diego Souza, Natanzinho, Sergio Guizé, Thiago Martins, Marco Luque, Poze do Rodo, Giovana Cordeiro, Juan Paiva e Bebeto.

DOAÇÕES

A TV Globo doará a receita da comercialização dos patrocínios da transmissão do Futebol Solidário para os projetos apoiados pela plataforma Para Quem Doar. E o valor da venda dos ingressos da partida no Maracanã será doado para a Central Única de Favelas. Os bilhetes custam a partir de R$ 60 (R$ 30 a meia-entrada).