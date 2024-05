Renascer: Saiba o que Mariana apronta no casamento de João Pedro

Nos próximos capítulos da novela Renascer, da Globo, Mariana vai dar o que falar durante o casamento de João Pedro e Sandra

Nos próximos capítulos da novela Renascer, da Globo, o público vai ver o tão esperado dia do casamento de João Pedro (Juan Paiva) e Sandra (Giullia Buscacio). Porém, a celebração vai ficar agitada com um ataque de ciúmes de Mariana (Theresa Fonseca).

Nas cenas, segundo o Jornal O Globo, Mariana não consegue segurar o seu ciúme ao ver um beijo entre João Pedro e Sandra na festa de casamento. Então, ela começa a beber cachaça e diz: “Eu vou tirar João Pedro dela”.

Mariana tenta sair da festa, mas é impedida por Inácia (Edvana Carvalho), que pede que ela tenha juízo. Com isso, a jovem vai para a pista de dança e enfrenta Sandra. Em um embate na frente de todos, elas disputam a atenção de João Pedro e o clima fica tenso.

Confira o resumo da novela Renascer para os dias 24 e 25 de maio:

Capítulo 107 - Sexta-feira, 24 de maio

Egídio entrega o dinheiro para Tião e manda o funcionário ir para casa. Joana avisa a Egídio que cozinhará antes de passar a noite com o patrão. Dona Patroa e Tião flagram Egídio assediando Joana. Dona Patroa surge no momento e garante a Joana e Tião que eles podem ir embora em segurança. Sob a ameaça de Marçal e outros capangas, Tião é obrigado a devolver o dinheiro de Egídio. Dona Patroa vai embora e deixa Egídio definitivamente. Inácia aconselha Teca a contar a José Inocêncio que o filho que ela espera não é de Venâncio, e avisa à jovem que irá apoiá-la. Dona Patroa leva Tião e família para a casa de Jacutinga. Egídio se sente derrotado por ter perdido Joana. Tião sofre por sua família.

Capítulo 108 - Sábado, 25 de maio

Tião se sente mal por estar desempregado. José Inocêncio diz a Teca que a jovem lembra Maria Santa. Zinha fica preocupada com o casamento de João Pedro. Bento deixa claro a José Inocêncio que o filho de João Pedro terá direito sobre as terras do pai. Eliana descobre o segredo de Buba. Augusto e Buba decidem viajar para a fazenda e contar a José Inocêncio que estão juntos. Kika avisa a Eriberto que Eliana cometeu um crime ao violar os sigilos de Buba. Sandra alerta Eliana que transfobia é crime. José Inocêncio abençoa o amor de Augusto e Buba. Rachid decide contratar Joana como cozinheira da casa. Tião pensa em deixar a vila em busca de seus sonhos. Eliana procura Damião.