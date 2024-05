Ana Maria Braga surge agarradinha com seu namorado

Em rara aparição juntos, a apresentadora Ana Maria Braga e Fabio Arruda esbanjam sorrisos em looks combinando para noitada em São Paulo

A apresentadora Ana Maria Braga aproveitou a noite de sábado, 25, para curtir um passeio com seu namorado, Fabio Arruda. Os dois apareceram abraçadinhos em uma foto em casa ao ficarem prontos para a noitada.

Eles foram conferir o show do cantor Andrea Bocelli em um estádio da capital paulista e esbanjaram simpatia. Os dois foram fotografados de rostos colados e sorrisos nos rostos enquanto usavam looks pretos.

Vale lembrar que os dois estão juntos desde o primeiro semestre de 2022, mas só assumiram o romance publicamente em 2023. Eles vivem um romance discreto e longe dos holofotes, tanto que fazem raras aparições em público juntos.

Fabio trabalha junto com a equipe de Ana Maria Braga e está sempre perto dela. Recentemente, Ana Maria falou sobre o namoro deles no programa Conversa com Bial, da Globo. "Tento ser uma pessoa melhor do que eu fui, porque não quero perdê-lo. Quando namoro gente mais nova, as críticas vêm. Tenho uma pena dessas pessoas, porque a possibilidade que temos de ter uma pessoa ao nosso lado, que goste de nós de verdade e que seja companheiro e amigo, são raras de encontrar na vida. Você pode encontrar em qualquer idade. Você não manda no coração. Nunca desisti de acreditar no amor. Não gosto de ficar sozinha", disse ela.

View this post on Instagram A post shared by Ana Maria Braga (@anamariabragaoficial)

Ana Maria Braga nega aposentadoria

A apresentadora Ana Maria Braga reagiu aos rumores de que poderia se aposentar da Globo. Ela comanda o programa Mais Você nas manhãs da emissora há mais de 20 anos e é, frequentemente, alvo de boatos de que pode pedir para sair do emprego. Porém, a comunicadora negou tudo.

Nesta semana, ela compartilhou um vídeo de sua visita aos estúdios da Globo no Rio de Janeiro e negou os boatos de que poderia sair da emissora. "E aí, eu não sei o que é, mas de vez em quando começa assim: ‘Ana Maria vai se aposentar’, ‘Não sei quem vai fazer o programa’", disse ela.

E completou: "Sem dúvidas uma hora na vida todos nós temos que parar e falar assim: ‘Nossa, acho que está na hora de fazer uma coisa que eu goste mais’, mas por enquanto se acalmem! Acalmem seus corações, porque ‘mamãe, eu estou na Globo e vou continuar na Globo’".