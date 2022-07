Pantanal: Velho do Rio preocupa Juma com conselho inesperado

Velho do Rio coloca uma 'pulga atrás da orelha' de Juma com comentário sobre José Lucas no remake da novela Pantanal

Nos próximos capítulos da novela Pantanal, da Globo, o Velho do Rio (Osmar Prado) vai ter uma conversa inesperada com Juma (Alanis Guillen). Ele tentará afastá-la de José Lucas (Irandhir Santos) e colocá-la novamente nos braços de Jove (Jesuíta Barbosa). Para isso, ele vai deixá-la preocupada com uma revelação.

Nas cenas, José Lucas está morando na tapera de Juma desde que ela virou onça e fugiu da fazenda de José Leôncio (Marcos Palmeira). Com raiva de Jove por causa de uma foto do Velho do Rio, ela se afastou do marido. Então, um dia, durante uma saída de José Lucas da tapera, o Velho do Rio aparece e dá um conselho para a jovem.

O Velho do Rio diz que seria melhor José Lucas não voltar para a tapera. “Eu estou aqui para evitar que o pior aconteça... Ou, pelo menos, tentar”, diz ele, que ainda reforça que Juma ama Jove e deve ficar com ele, e não dar espaço para José Lucas em sua vida.

“Então escuta o que eu estou te dizendo, Juma... Ou você ainda vai causar uma guerra entre irmão!”, declara ele. E ela rebate dizendo que não quer ver Jove e José Lucas brigando. Assim, o Velho do Rio deixa a jovem preocupada. “Então manda o José Lucas embora daqui. Senão éisso o que vai acontecer. Estar perto de você é tentação demais para ele”, contou.

Bastidores de Pantanal: Irandhir Santos mostra foto de cena com Marcela Fetter

Nesta semana, o ator Irandhir Santos agitou as redes sociais ao mostrar a foto dos bastidores de uma gravação da novela Pantanal com a atriz Marcela Fetter. Os dois interpretam José Lucas e Érica na trama, e vão ter um reencontro em cena quente.

Na imagem, os dois apareceram abraçados em uma cama enquanto gravavam uma cena quente dos personagens José Lucas e Érica na trama das 9. A imagem foi feita pela diretora Roberta Richard e compartilhada pelo ator nos stories do Instagram. “Dos olhares de Beta”, disse ele.

