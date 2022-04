'Pantanal' faz sucesso e bate recorde no Globoplay

Remake da novela 'Pantanal' faz sucesso no streaming e bate recorde no Globoplay

CARAS Digital Publicado em 13/04/2022, às 13h48

Não é somente na telinha da Globo que a nova versão da novela Pantanal está fazendo sucesso em termos de audiência e repercussão.

Já disponível no catálogo oficial do Globoplay, a trama rural baseada na obra do escritor Benedito Ruy Barbosa (90) também segue em alta.

De acordo com informações da colunista Patrícia Kogut, do jornal O Globo, Pantanal fez a melhor estreia no streaming de um folhetim das 21 horas.

Primeiro lugar!

A trama de José Leôncio (Renato Góes/Marcos Palmeira) conquistou o primeiro lugar dentre os programas mais consumidos pelos assinantes da marca em sua primeira semana de exibição.