Pantanal: Atitude do Velho do Rio deixa José Leôncio emocionado

Saiba o que o Velho do Rio vai fazer e que mexerá com o coração de José Leôncio na novela Pantanal

CARAS Digital Publicado em 06/07/2022, às 11h24

Nos próximos capítulos da novela Pantanal, da Globo, o Velho do Rio (Osmar Prado) vai deixar José Leôncio (Marcos Palmeira) emocionado com uma atitude em um momento especial. Ele vai se mostrar presente na vida do filho ao participar do casamento de Juma (Alanis Guillen) e Jove (Jesuíta Barbosa) de um jeito pra lá de especial!

Saiba como será a cena da emoção de José Leôncio na novela Pantanal

Nas cenas, segundo o site Notícias da TV, José Leôncio vai se emocionar ao ouvir o berrante do pai, Joventino, que é o Velho do Rio. Juma ficará muito ansiosa no dia do seu casamento com Jove e quase vai desistir da união. Porém, o Velho do Rio aparece para a noiva e a tranquiliza. Ele garante que vai estar presente no dia tão especial para a jovem e ela faz ele jurar que não vai abandoná-la. Então, Juma aceita se casar.

Ao chegar no local da cerimônia, Juma confessa para Jove que quase desistiu. No início da celebração, todos ouvem um berrante tocando e José Leôncio se emociona na hora. Ele reconhece o toque do berrante como sendo o seu pai e não segura a emoção. "O que é isso? Parece... O berrante do meu pai!", diz ele.

Então, Juma diz que sabia que ele iria participar, se referindo ao Velho do Rio, que é o pai do fazendeiro. Todos veem o toque do berrante como uma benção para os noivos.