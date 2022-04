No corpo de Neném, Paula assina com Flamengo em 'Quanto Mais Vida, Melhor'

No corpo de Neném, Paula consegue contrato com Flamengo na novela 'Quanto Mais Vida, Melhor'

CARAS Digital Publicado em 11/04/2022, às 11h42

A troca de corpos que aconteceu antes da segunda fase da novela Quanto Mais Vida, Melhor, promoverá algumas novidades em breve.

Nos próximos capítulos do folhetim da TV Globo, Paula/Neném (Vladimir Brichta) triunfará na pele do jogador de futebol e conquistará um baita contrato na história.

Na trama das 19 horas, a simpática empresária assinará com o Flamengo, clube em que o craque do esporte brilhou no passado, e o deixará surpreso e muito feliz com a conquista.

Sem vacilo

Com a novidades em mãos, Paula/Neném receberá o apoio de Osvaldo (Marcos Caruso) para não vacilar e fazer feio durante sua apresentação na novela das sete, colocando tudo à perder no folhetim.