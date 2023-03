Músico há 30 anos, ator de Mar do Sertão mantém estúdio dentro de casa: 'Meu infinito particular'

Ator de Mar do Sertão contou sobre sua história com a música e deu detalhes sobre o futuro de sua carreira

Estreante na televisão como Fubá Mimoso em Mar do Sertão, Marco França (46) tem uma longa carreira longe das telinhas. O ator também trabalhou no teatro e é músico há mais de 30 anos, com direito a seu próprio estúdio musical dentro de casa. Em entrevista à CARAS Brasil, ele contou sobre sua história com a música, deu detalhes sobre o futuro de sua carreira e ainda revelou amizades inusitadas no elenco de Mar do Sertão.

Autodidata, Marco França contou que sua paixão pela música veio do pai, que cantava e tocava instrumentos na juventude, mas não era profissional. "Tudo começou com uma grande brincadeira, acompanhando ele, tocando junto, brincando de fazer música. E eu fui me encantando com esse universo e comecei a trabalhar com música muito novo. Com 15 anos eu já tocava profissionalmente", compartilhou o ator de Mar do Sertão.

"Essa relação com a música me faz olhar para dentro da cena de uma forma muito diferenciada. Aquela imagem do circo, do equilibrista com os pratinhos, que ele está girando aqui, depois um pratinho vai cair, e ele gira o outro. Eu me sinto um pouco nesse lugar, e é um lugar de grande privilégio, onde eu não sou apenas uma coisa. Já seria muito se eu fosse apenas músico, apenas ator, mas ter essa oportunidade e ter essa possibilidade de trabalhar com várias coisas me permite retroalimentar uma experiência com a outra", contou Marco França sobre suas múltiplas carreiras na arte.

Potiguar, Marco França mora em São Paulo há sete anos. O ator, que já teve seu estúdio de gravação em Natal, hoje trabalha com a música direto de sua casa em seu home studio, ou "Infinito particular", como prefere chamar.

AMIZADES DE MAR DO SERTÃO

Marco França , intérprete de Fubá Mimoso, revelou que encontrou amigos de infância nas gravações de Mar do Sertão. Alguns deles, com quem trabalhou durante muitos tempo, são César Ferrario (48) e Titina Medeiros (45), que foram companheiros de grupo do ator por mais de 15 anos, e Giovana Cordeiro (26), com quem o músico contracenou previamente no teatro.