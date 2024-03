Murilo Benício abre detalhes dos bastidores de O Clone: "Virou um problema"

Em entrevista ao podcast Podpah, Murilo Benício revelou detalhes dos bastidores de 'O Clone' e compartilhou momentos divertidos com Giovanna Antonelli

Na última terça-feira, 5, Murilo Benício abriu detalhes sobre os bastidores de O Clone durante sua entrevista ao Podpah. O ator, que protagonizou a novela da Globo exibida entre 2001 e 2002, compartilhou que ele e a atriz Giovanna Antonelli não podiam se olhar durante as gravações, porque sempre davam risada.

O motivo era a música-tema do casal - A Miragem, de Marcus Vianna - que sempre tocava nas cenas românticas entre os dois. “Essa música virou um problema para mim e para a Giovanna. Nas cenas, a gente não conseguia mais olhar um para a cara do outro, porque pensava: ‘Agora a música vai entrar. Nesse meu olharzinho para você, eles vão editar e vai começar: Somente por amor…’”, contou Murilo.

Na trama, ele deu vida aos gêmeos Lucas e Diogo, além do clone do primeiro personagem citado, o Léo, que aparece no decorrer da novela. Lucas se apaixona pela muçulmana Jade, interpretada por Giovanna Antonelli.

Importante lembrar que os atores também viveram um romance fora da trama. Eles foram casados de 2002 a 2005 e tiveram um filho, Pietro, atualmente com 18 anos.

“Com uma semana de gravação, a novela não tinha nem estreado, a gente já colocava um esparadrapo [na parede] e ela olhava para lá como se fosse eu. A gente não conseguia mais se ver. A gente começava a rir porque pensava na música. ‘A gente põe a mão…’”, lembrou o ator.

Ainda durante o bate-papo, Benício contou que O Clone por pouco não foi ao ar. “Poucas semanas antes de estrear, eu cheguei na sala de elenco e estava todo mundo olhando para a televisão, vendo o segundo avião na torre do World Trade Center [no dia 11 de setembro de 2001]".

A novela abordava o islamismo e tinha cenas ambientadas em Marrocos. “Chegaram a tirar as chamadas do ar para botar outra novela no ar, só que não dava tempo. Aí, a gente entrou e foi um fenômeno. No início, a gente pensava que iam diminuir a duraçãoo máximo possível.”

Murilo Benício nega fama de mulherengo após quatro casamentos

Na última terça-feira, 5, o ator Murilo Benício falou abertamente sobre a fama de mulherengo que sempre teve no meio artístico, afirmando ser, na verdade, um romântico das antigas.

Atualmente ele namora com a correspondente da TV Globo em Londres, Cecilia Malan. Durante sua participação no podcast Podpah, transmitido pelo YouTube, ele declarou: "Nunca fui mulherengo, sempre fui muito apaixonado por mulher. Mas nunca várias. Eu sempre quis estar apaixonado por uma pessoa só. Sempre dava errado, uma hora dá errado." Ele completou dizendo que é do tipo de homem das antigas, que ficam horas no telefone com a amada. Confira mais detalhes da entrevista!