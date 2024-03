Murilo Benício nega fama de mulherengo após quatro casamentos: "Apaixonado"

Participando do Podpah na última terça-feira, 5, Murilo Benício falou abertamente sobre sua fama de mulherengo e afirmou ser romântico à moda antiga

Na última terça-feira, 5, o ator Murilo Benício falou abertamente sobre a fama de mulherengo que sempre teve no meio artístico, afirmando ser, na verdade, um romântico das antigas.

Atualmente ele namora com a correspondente da TV Globo em Londres, Cecilia Malan. Durante sua participação no podcast Podpah, transmitido pelo YouTube, ele declarou: "Nunca fui mulherengo, sempre fui muito apaixonado por mulher. Mas nunca várias. Eu sempre quis estar apaixonado por uma pessoa só. Sempre dava errado, uma hora dá errado." Ele completou dizendo que é do tipo de homem das antigas, que ficam horas no telefone com a amada.

Vale lembrar que essa fama se deve aos quatro casamentos vividos pelo artista. Giovanna Antonelli, Alessandra Negrini, Guilhermina Guinle e Débora Falabella - com quem se envolveu na época das gravações de Avenida Brasil - já foram suas esposas.

Na entrevista, Murilo defendeu o casamento e opinou sobre os jovens que não querem assumir um compromisso. “Casei quatro vezes e acho muito bom. Todo o negócio de estar apaixonado é o grande barato da vida. Não importa por quem, por quê. Eu vejo esses meninos beijando 3, 4, 5 em uma noite. Eu só quero beijar aquela boca, aquela princesa”, brincou.

Giovanna Antonelli se recusa a comentar encontro com Murilo Benício

Giovanna Antonelli se tornou assunto em fevereiro deste ano ao mostrar que fez uma visita à casa do ex-marido, Murilo Benício. Em seu perfil do Instagram, a atriz contou que foi até o local para usá-lo como cenário para gravar alguns conteúdos. Procurada pela CARAS Brasil, ela se negou a comentar a repercussão do encontro.

"Ela não quer falar sobre isso", afirmou a equipe de Giovanna Antonelli. A atriz e o ator conquistaram o público ao interpretarem Jade e Lucas, na novela sucesso dos anos 2000 O Clone. Os dois engataram em um romance e ficaram juntos entre os anos 2002 e 2005. Da relação, nasceu Pietro AntonelliBenício, que hoje tem 18 anos.

"Invadi a casa do Murilo hoje porque eu preciso produzir umas coisas e minha casa está dedetizando. Precisei pegar emprestado aqui", escreveu a atriz nos Stories do Instagram. Ela ainda aproveitou o encontro com o artista para gravar alguns vídeos com ele.

Em entrevista à colunista Patricia Kogut, do Jornal O Globo, Antonelli já afirmou que mantém uma relação de amizade com o ex. "Nossa relação é ótima. Estamos sempre juntos, em família, com filhos, com meu marido. A gente almoça junto. Saímos juntos, planejamos viagem juntos, viajamos juntos. É uma relação muito próxima. A civilidade é o normal. Está errado quem não tem civilidade."

"Mas o mundo hoje é muito conturbado, né? As pessoas não torcem pelo sucesso do outro, torcem pelo fracasso do outro. Acho que é essa visão distorcida do dia a dia, de tudo o que você absorve, de tudo o que você ouve. Por isso que cada vez mais eu filtro tudo o que entra na minha casa, tudo o que vou ouvir, tudo o que vou ver.", finalizou.