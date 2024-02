Giovanna Antonelli se recusa a comentar encontro com Murilo Benício

Procurada pela CARAS Brasil, Giovanna Antonelli não quis repercutir a visita que fez para a casa do ex-marido, Murilo Benício

Giovanna Antonelli (48) se tornou assunto nesta quarta-feira, 7, ao mostrar que fez uma visita à casa do ex-marido, Murilo Benício (52). Em seu perfil do Instagram, a atriz contou que foi até o local para usá-lo como cenário para gravar alguns conteúdos. Procurada pela CARAS Brasil, ela se negou a comentar a repercussão do encontro.

"Ela não quer falar sobre isso", afirmou a equipe de Giovanna Antonelli . A atriz e o ator conquistaram o público ao interpretarem Jade e Lucas, na novela sucesso dos anos 2000 O Clone. Os dois engataram em um romance e ficaram juntos entre os anos 2002 e 2005. Da relação, nasceu Pietro Antonelli Benício, que hoje tem 18 anos.

"Invadi a casa do Murilo hoje porque eu preciso produzir umas coisas e minha casa está dedetizando. Precisei pegar emprestado aqui", escreveu a atriz nos Stories do Instagram. Ela ainda aproveitou o encontro com o artista para gravar alguns vídeos com ele.

Atualmente, Murilo Benício namora a jornalista internacional Cecilia Malan, antes, ele se relacionou com Alessandra Negrini, com quem teve Antônio Benício Negrini (27). Já Giovanna Antonelli é casada com o diretor Leonardo Nogueira, com quem está junto desde 2009. Os dois são pais das gêmeas Antônia e Sofia.

Em entrevista a colunista Patricia Kogut, do Jornal O Globo, Antonelli já afirmou que mantém uma relação de amizade com o ex. "Nossa relação é ótima. Estamos sempre juntos, em família, com filhos, com meu marido. A gente almoça junto. Saímos juntos, planejamos viagem juntos, viajamos juntos. É uma relação muito próxima. A civilidade é o normal. Está errado quem não tem civilidade."

"Mas o mundo hoje é muito conturbado, né? As pessoas não torcem pelo sucesso do outro, torcem pelo fracasso do outro. Acho que é essa visão distorcida do dia a dia, de tudo o que você absorve, de tudo o que você ouve. Por isso que cada vez mais eu filtro tudo o que entra na minha casa, tudo o que vou ouvir, tudo o que vou ver."

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DE GIOVANNA ANTONELLI NO INSTAGRAM: