Giovanna Antonelli surge na casa do ex, Murilo Benício, e explica o motivo

Giovanna Antonelli aparece na casa do ator Murilo Benício e surpreende os internautas, já que eles são um ex-casal

A atriz Giovanna Antonelli reapareceu com seu ex-marido, o ator Murilo Benício, nesta semana. Os dois ficaram imortalizados na memória popular por causa dos personagens Jade e Lucas na novela O Clone, dos anos 2000, e também porque já foram casados na vida real. Agora, eles voltaram a demonstrar que são amigos mesmo depois da separação.

Na quarta-feira, 7, eles surgiram juntos na casa dele. Ela contou que foi até o local para usar a casa dele como cenário para a gravação. A atriz contou que está fazendo uma dedetização em sua casa e não podia usar o local.

"Invadi a casa do Murilo hoje porque eu preciso produzir umas coisas e minha casa está dedetizando. Precisei pegar emprestado aqui", disse ela nos stories do Instagram. Inclusive, eles gravaram vídeos juntos para as redes sociais, que vão ser divulgados em breve.

Vale lembrar que Murilo e Giovanna ficaram juntos entre 2002 e 2005, e tiveram um filho, Pietro, de 18 anos. Hoje em dia, ele namora com a jornalista Cecilia Malan, e ela é casada com o diretor Leonardo Nogueira.

Giovanna Antonelli fala sobre a amizade com Murilo Benício

A atriz Giovanna Antonelli destacou a boa relação que mantém com Murilo Benício ao longo da vida. "Nossa relação é ótima. Estamos sempre juntos, em família, com filhos, com meu marido (o diretor Leonardo Nogueira). A gente almoça junto. Saímos juntos, planejamos viagem juntos, viajamos juntos. É uma relação muito próxima. A civilidade é o normal. Está errado quem não tem civilidade", disse ela na coluna de Patricia Kogut, do Jornal O Globo.

E completou: "Mas o mundo hoje é muito conturbado, né? As pessoas não torcem pelo sucesso do outro, torcem pelo fracasso do outro. Acho que é essa visão distorcida do dia a dia, de tudo o que você absorve, de tudo o que você ouve. Por isso que cada vez mais eu filtro tudo o que entra na minha casa, tudo o que vou ouvir, tudo o que vou ver. No sentido da qualidade da imagem e do som que eu quero absorver. É uma boa dica para todo mundo porque você começa a ver só coisas boas".