Murilo Benício deve voltar a trabalhar com a ex-mulher, Giovanna Antonelli

Depois do sucesso como os protagonistas da novela O Clone, Murilo Benício e Giovanna Antonelli devem voltar a trabalhar juntos em um novo projeto

O ator Murilo Benício e a atriz Giovanna Antonelli vão voltar a trabalhar juntos! Eles fizeram grande sucesso quando protagonizaram a novela O Clone, de 2002, e até formaram um casal na vida real e são pais de um rapaz, Pietro Antonelli, de 18 anos. Agora, os dois devem retomar a parceria profissional.

De acordo com a Coluna Play, do Jornal O Globo, Murilo está escrevendo uma série para trabalhar junto com Antonelli. O projeto deve ser de humor e com oito episódios, mas ainda não tem definido qual será o local de exibição.

Atualmente, Murilo está no elenco da segunda temporada de Justiça 2, que será exibida no Globoplay em 2024. Por sua vez, Giovanna está no elenco da novela Beleza Fatal, do HBO Max.

Na vida pessoal, ela é casada com Leonardo, com quem tem teve as gêmeas Antonia e Sofia. Por sua vez, Murilo namora com a jornalista Cecilia Malan, que é a correspondente da Globo em Londres, Inglaterra. Ele ainda é pai de Antonio Benício, fruto do antigo relacionamento com Alessandra Negrini.

Giovanna Antonelli fala sobre a amizade com Murilo Benício

A atriz Giovanna Antonelli destacou a boa relação que mantém com Murilo Benício ao longo da vida. "Nossa relação é ótima. Estamos sempre juntos, em família, com filhos, com meu marido (o diretor Leonardo Nogueira). A gente almoça junto. Saímos juntos, planejamos viagem juntos, viajamos juntos. É uma relação muito próxima. A civilidade é o normal. Está errado quem não tem civilidade", disse ela na coluna de Patricia Kogut, do Jornal O Globo.

E completou: "Mas o mundo hoje é muito conturbado, né? As pessoas não torcem pelo sucesso do outro, torcem pelo fracasso do outro. Acho que é essa visão distorcida do dia a dia, de tudo o que você absorve, de tudo o que você ouve. Por isso que cada vez mais eu filtro tudo o que entra na minha casa, tudo o que vou ouvir, tudo o que vou ver. No sentido da qualidade da imagem e do som que eu quero absorver. É uma boa dica para todo mundo porque você começa a ver só coisas boas".