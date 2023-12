Após virar meme, Giovanna Antonelli confessa: "Tudo o que eu faço é intencional"

Em entrevista à CARAS Brasil, Giovanna Antonelli falou sobre ter viralizado com postagem motivacional e refletiu quanto a rumos da carreira

Estrela de diversas novelas da TV Globo, a atriz Giovanna Antonelli (47) tem visto seu nome figurar entre personalidades recentes que bombaram na internet. Nesta terça-feira, 12, ela esteve presente no Tiktok Awards 2023 e falou com a CARAS Brasil sobre os novos rumos da carreira.

Diante de tanto sucesso nas redes sociais, onde acabou renovando seu público, Giovanna avalia que ser autêntica é o segredo para atrair números orgânicos. Segundo a famosa, ela costuma ser bastante verdadeira em seu conteúdo nas redes sociais.

"Principalmente hoje, com o digital, é ser você. Eu não procuro ser uma coisa que eu não sou. A minha imagem é que eu vendo é exatamente o que eu faço, então acho que esse é o caminho. Ser você se autêntico é o que te faz vencer no mundo de hoje de tanta falta de autenticidade", disse ela ao jornalista Daniel Palomares.

No início do ano, Giovanna acabou virando meme após compartilhar um vídeo motivacional sobre ser mais positivo durante o dia a dia. Para ela, ter viralizado não foi uma surpresa, já que tudo foi planejado para isso acontecer. "Tudo que eu faço na minha rede é intencional, é 100% o trabalho e sempre que a gente viraliza, a gente comemora. Porque a gente escolhe muitas coisas boas", garantiu.

Em um novo momento da carreira, Giovanna tem se preparado para estrear em seu primeiro trabalho fora da TV Globo. Ela será um dos destaques da novela Beleza Fatal, da HBO Max. Segundo a artista, ela precisava de um pouco mais de liberdade após tantos anos de uma carreira bem sucedida.

"Depois de 35 anos de carreira, acho que tá na hora de poder escolher o que eu quero fazer de fato, né? E onde eu quero botar meu tempo, minha energia. E cada vez mais o nosso tempo é curto. Então, eu quero sempre poder, não só abraçar oportunidades que me trazem, como produzir as minhas próprias oportunidades e é isso que acontece no streaming", declarou.

Ainda sobre novidades profissionais, a atriz contou que a partir de março os fãs terão mais uma novidade. Ela estará no filme Apaixonada, uma adaptação literária a qual ela sente muito orgulho de fazer parte do elenco: "É uma produção que eu corri atrás, que eu tive a ideia e fiz acontecer. Isso é gratificante para o trabalho do artista".