Mulheres Apaixonadas: Saiba qual é o final de Fred e Marcos

Tragédia! Fred e Marcos vão ter o mesmo destino no final da novela Mulheres Apaixonadas

A novela Mulheres Apaixonadas está sendo reprisada no Vale a Pena Ver de Novo, da Globo, e as emoções do núcleo da professora Raquel (Helena Ranaldi) estão agitando a trama atualmente. Tanto que os fãs da novela começaram a relembrar o que aconteceu com o aluno Fred (Pedro Furtado) e o marido dela, Marcos (Dan Stulbach), no final da novela. Relembre aqui:

\Na história, Marcos é um marido violento e que agride a esposa. Então, ele percebeu a proximidade dela com o aluno Fred e começou a infernizar a vida do rapaz, que tentava proteger a professora. E a briga deles vai durar até o final trágico.

Nos últimos capítulos da trama, Marcos cria uma história para fazer Fred entrar em seu carro. Lá, ele aponta uma arma para o aluno e coloca algemas nele. Depois, o vilão liga para Raquel e manda ela encontrá-los em um local.

Ao chegar lá, Marcos ameaça bater o carro e Fred assume o volante para desviar. Porém, ele perde o controle do carro, que cai em uma ribanceira. Raquel vê tudo e grita apavorada. Fred e Marcos morrem no acidente. No dia seguinte, Raquel aparece desolada no velório. Pouco depois, ela faz uma homenagem para Fred no final do ano letivo na escola.

Saiba qual é o final de Gilda em Amor Perfeito

Nos últimos capítulos da novela Amor Perfeito, da Globo, Gilda (Mariana Ximenes) vai ter um desfecho trágico ao lado de Gaspar (Thiago Lacerda). Os dois vão ter o mesmo final na história após ela tomar uma atitude radical.

Na história, de acordo com a colunista Carla Bittencourt, do site Notícias da TV, Gilda decide fugir com Gaspar para a Argentina para não ir presa. Antes de iniciar a fuga, ela decide se despedir de Marcelino (Levi Asaf), já que diz que tem sentimentos verdadeiros pelo menino. Porém, durante a despedida, ela percebe que a polícia a encontrou e inicia a fuga ao lado de Gaspar.

Durante a perseguição, Gilda e Gaspar são encurralados pela polícia e ela toma uma atitude radical. Sem querer ser presa, ela olha para o amante e os dois decidem que vão ficar juntos para sempre. Com isso, Gilda joga o carro em uma ribanceira e os dois morrem na queda.