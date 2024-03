Michel Joelsas lista cenas favoritas de Fuzuê e fala sobre último capítulo: "É surpreendente!"

Em entrevista exclusiva à CARAS Brasil, Michel Joelsas comenta parceria com Heslaine Vieira e abre o jogo sobre último capítulo de Fuzuê

Michel Joelsas (28) caiu nas graças do público ao interpretar o Francisco em Fuzuê. Carismático e comunicativo, o personagem não se limita ao aproveitar a vida. No entanto, inseguranças com o favoritismo do irmão Miguel (Nicolas Prattes) agitaram o horário nobre. A novela das 7 se despede nesta sexta-feira, 1º, com um último capítulo repleto de desfechos e muita emoção. Em entrevista exclusiva à CARAS Brasil, o ator faz um balanço do trabalho e revela paixão que descobriu com o folhetim.

"Foi uma delícia!! [atuar em Fuzuê]. Era uma novela leve de fazer. E foi incrível trabalhar em uma linguagem completamente diferente de tudo que já tinha feito", conta ele, responsável por cenas dramáticas na obra de Gustavo Reiz (42).

O intérprete lista cenas favoritas e reforça ter aproveitado a oportunidade de deixar a zona de conforto de lado para estrelar momentos de impacto. "As cenas de rato e rato de Francisco e Soraya. A cena em que eles ficam presos no elevador foi divertidíssima. E cenas que o Francisco podia ser mais explosivo também amava fazer, gosto quando o personagem pode ser falho", explica.

A parceria com Heslaine Vieira (28), a Soraya Terremoto, ficou marcada na carreira do ator. Com entusiasmo, ele rasga elogios e revela desejo de trabalhar com a atriz novamente. "Sensacional [contracenar com Vieira]. Ela é uma gigante. To loco pra ver ela protagonizando novela, e se abrilhantando no cinema nacional também. Ah, e sinto que a gente vai trabalhar muito juntos ainda", acredita.

Último capítulo de Fuzuê

O último capítulo da novela promete reviravoltas. Questionado sobre o que o publico pode esperar do desfecho de Francisco, Joelsas garante ter se surpreendido com cenas gravou para o personagem.

"É surpreendente. Não imaginava que ia para esse caminho quando li. Já tô lendo muitas reações diferentes no X [antigo Twitter]. E acompanhando as reações e teorias da minha avó que é noveleira raiz, tá engraçado", afirma.

Com o término de Fuzuê, Michel quer encarar novos personagens nas novelas. Interpretar filho de um empresário e de personalidade forte despertou o desejo no ator em se desafiar no gênero comédia.

"Descobri uma nova paixão: fazer novela. Isso vou levar pra carreira. Esse contato vivo e quente com o público que a obra aberta permite é muito prazeroso…O público escreve a novela junto com a gente. Levo também uma vontade de experimentar mais comédia, já que o Francisco era um personagem mais dramático dentro desse universo", conclui.