Mc Cabelinho rebate boatos de mau comportamento nos bastidores de ‘Vai na Fé’

Mc Cabelinho falou sobre os rumores de que seria machista e homofóbico por trás das câmeras

A nova novela das 19h da Globo ‘Vai na fé’ estreou há pouco tempo e já surgiu um boato de bastidores. Segundo alguns boatos, Mc Cabelinho (26), que estrela a trama, estaria dando muita dor de cabeça para a equipe. O cantor surgiu em suas redes sociais na noite da última quarta-feira, 25, para desmentir os boatos.

Nos stories, o Mc aparece ao lado de seu colega de elenco, o ator Emílio Dantas (40) para responder os rumores: “Pessoal inventando fake news”, disse Cabelinho, indignado. Emilio brincou: “Você vai dar seguidor pra otário, não é legal”, alfinetou sobre os rumores. Em seguida, o cantor declarou: "Vou ficar quietinho, partiu gravar agora?” e Emílio prontamente respondeu: "Vamos trabalhar que a gente ganha mais”, finalizou.

Na sequência, Mc Cabelinho ainda mostrou alguns detalhes do set de gravação e se mostrou despreocupado com os boatos de que estaria atrapalhando a produção. Ainda segundo os rumores, uma fonte teria dito que Cabelinho brinca em horas inadequadas, deixa os figurinos no chão e trata os funcionários mal.

Parte da equipe da novela defendeu o cantor: “Gente, que mentira! Eu to gravando com ele o dia todo e o cara é tranquilão! PAREM”, disse o figurinista da trama no Twitter. “Maior mentira que poderia contar! Cabelinho é muito gente boa no set de gravação e qualquer pessoa que pedir pra tirar foto ele tira! Inclusive eu tenho uma porrada de foto com ele e o set chega ser engraçado com ele e a Kate!”, disse outra funcionária do estúdio.

MC Cabelinho revela paixão avassaladora por Bella Campos

Casalzão! Mc Cabelinho participou do podcast ‘PodPáh’ na semana passada e fez algumas declarações apaixonadas por sua amada, Bella Campos (24), atriz que participou do remake de Pantanal.

O cantor revelou uma paixão avassaladora por Bella: “Eu conheci o amor da minha vida. Ela tem a fama dela, a grana dela, o corre dela e ainda assim conseguiu me entender, conversar comigo melhor do que qualquer pessoa. Eu amo muito. Eu mato e morro por ela. Mexer com minha mina, o pau vai quebrar”, se derreteu durante a entrevista.