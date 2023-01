MC Cabelinho revela paixão avassaladora por Bella Campos: "Eu mato e morro por ela"

MC Cabelinho revela como conheceu a atriz que foi revelada em 'Pantanal'; os dois estão apaixonados

O cantor MC Cabelinho se declarou para Bella Campos nesta quinta-feira (19). Vivendo um relacionamento muito intenso com a atriz de Pantanal, ele disse que está perdidamente apaixonado pela morena.

"Eu conheci o amor da minha vida. Ela tem a fama dela, a grana dela, o corre dela e ainda assim conseguiu me entender, conversar comigo melhor do que qualquer pessoa. Eu amo muito. Eu mato e morro por ela. Mexer com minha mina, o pau vai quebrar", brincou ele durante participação no 'Podpah'.

Na conversa, ele explicou o que viu na atriz. "A gente se identificou muito. A gente se conheceu na preparação na Globo, gravando Vai na Fé. Ela chegou e eu falei: "que mina linda". Quando cheguei em casa, fui pesquisar quem ela era e mandei direct. Estava solteiro", disparou ele.

Cabelinho contou que ela respondeu a mensagem e disse que era solteira. "No dia seguinte a gente se viu na Globo e ela morava perto de mim. Perguntei se podia dar uma carona", contou o funkeiro que disse que ali rolou o primeiro beijo.

NOVOS TALENTOS

A nova novela das 19h da Globo terá algumas revelações no elenco. Dois cantores do mundo do rap e funk farão parte de "Vai na Fé" de Rosane Svartman: Azzy e Mc Cabelinho.

A autora da novela falou sobre o processo de seleção dos dois talentos."Quem apresentou a Azi e o Cabelinho para os papéis do Hugo e da Ivi foi a produtora de elenco. Quando eu vejo um teste de elenco, e eles fizeram teste, eu não quero ver o ator ou o cantor atuando bem. Eu vejo o personagem.