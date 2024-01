Matheus Assis celebra o trabalho em Terra e Paixão: ‘Foi perfeito!’

Ator mirim da novela Terra e Paixão, Matheus Assis se despede da história e reflete sobre a experiência de fazer uma novela das 9

O ator mirim Matheus Assis já está em clima de despedida de seu trabalho na novela Terra e Paixão, da Globo, na qual interpretou o pequeno João, filho de Aline (Bárbara Reis). A novela chega ao fim nesta sexta-feira, 19, e o artista conversou com a CARAS Digital sobre o fim do projeto.

"Em um ano, fui dirigido por diferentes diretores, troquei e aprendi com vários atores, vivi a realidade de diferentes sets... Amadureci, improvisei, cresci profissionalmente. Então, com certeza eu aprendi que Deus é muito perfeito em tudo que faz!", disse ele, que completou: "A experiência e o aprendizado de estar em uma novela das 21h, como filho da protagonista, junto com um elenco incrível, com atores super consagrados... O carinho de toda a equipe, os bastidores, as brincadeiras.... Escolho tudo, porque foi muito perfeito!".

Então, o ator mirim relembrou como foi trabalhar com Cauã Reymond, Barbara Reis e Tati Tiburcio. "Um presente que Terra e Paixão me deu. Eles são muito carinhosos, excelentes profissionais, sempre disponíveis a me ensinar e conversar sobre a vida artística. Eles falavam muito sobre a importância de ser criança, estudar... Com certeza construímos uma relação para além do set, são pessoas maravilhosas, que quero levar pra sempre na minha vida", contou.

Ao ser questionado sobre o que mais gostava de fazer nos bastidores das gravações, ele disse: "Sem dúvidas, me divertir com os atores e a equipe. A gente sempre ria e brincava muito, gravava vídeos, tirava fotos, comia chocolate. Foi incrível!". Além disso, o menino também adorou ser reconhecido nas ruas. "Muito legal! Na rua, as pessoas ficam me olhando, daí falam “Você é o João, filho da Aline”. Aí dizem que eu sou bom ator, que sou lindo, querem me abraçar, ficar perto, pedem foto.. eu tô amando esse carinho", afirmou.

Por fim, Matheus Assis contou o que pensa para o seu futuro na carreira. "Eu vou continuar estudando e quero gravar muitas novelas, filmes, séries. Quero fazer peças de teatro por todo o Brasil e me consagrar como um grande ator e protagonizar um grande trabalho", declarou.

