Ator mirim de Terra e Paixão dá presente especial para Tatiana Tibúrcio

O ator mirim Matheus Assis deixa a atriz Tati Tibúrcio emocionada ao dar presente no aniversário dela

O ator mirim Matheus Assis, que interpreta o João na novela Terra e Paixão, da Globo, fez uma surpresa para a atriz Tatiana Tibúrcio, que vive a Jussara na trama. Ela fez aniversário nesta semana e ele fez questão de presentá-la no camarim.

Nos bastidores da gravação, o menino entregou um boneco de pano inspirado nela para ela sempre se lembrar dele. Ele mesmo escolheu o boneco e teve a ideia de dar para a nova amiga, já que ele achou que o boneco se parece com ele.

A família de Matheus contou que Tatiana ficou emocionada com o presente do menino e disse que vai colocar em seu quarto.

O ator mirim Matheus Assis tem 8 anos, estuda teatro, inglês e treina futebol. Ele já atuou em três curtas, fez uma websérie e já fez publicidades.

Tatiana Tibúrcio e Matheus Assis - Foto: Divulgação

Ator de Terra e Paixão, Paulo Lessa mostra a festa da filha

O ator Paulo Lessa, que interpreta o personagem Jonatas na novela Terra e Paixão, da Globo, comemorou o aniversário de dois anos da filha, Jade, fruto do casamento com a cirurgiã-dentista Cindy Cruz, com uma festa intimista. A celebração aconteceu há poucos dias e contou com a presença de amigos e familiares.

A festa teve o tema da animação Moana, da Disney, e os pais corujas apareceram radiantes na comemoração. Nas redes sociais, o ator mostrou as fotos da festa da herdeira para seus fãs. “Aniversário do meu amor! Nós te amamos menina Jade!”, disse ele.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Paulo Lessa (@paulinholessarj)

Confira o resumo da novela Terra e Paixão de 2 e 3 de junho:

Capítulo 23 - Sexta-feira, 2 de junho

O Juiz assina o habeas corpus e a ordem de soltura de Aline. Daniel comenta com Irene que acha precipitado o casamento de Petra com Luigi. Antônio não gosta de ver Caio abraçado a Aline. Rodrigo afirma a Antônio que o texto escrito por Cândida sobre seus desejos tem validade. Kelvin diz a Luana que não viu o texto de Cândida. Berenice se apropria dos negócios de Cândida. Aline diz a Caio que não o ama. Tadeu ameaça despedir Luigi se o italiano não pegar o laptop de Anely. Ruan confessa a Aline que mentiu em seu depoimento a mando de Antônio.

Capítulo 24 - Sábado, 3 de junho

Aline manda Ruan dizer ao irmão de Isabel que mentiu no depoimento. Luigi sugere que Anely retire de seu laptop tudo o que possa comprometê-la. Aline pede para Ruan investigar o motivo do interesse de Antônio por sua água. Angelina conta a Daniel que talvez Graça não esteja grávida. Jonatas aceita o convite de Nina para sair. Daniel não revela a Caio o nome da mulher por quem está apaixonado. Aline avisa a Daniel que Petra sumiu. Graça tenta convencer Aline de que o relacionamento dela com Daniel pode prejudicar a vida do noivo. Tadeu pede a Gladys para usar o colar que deu à mulher no jantar de noivado de Petra. Kelvin dá a Ramiro os papéis escritos por Cândida para o capanga de Antônio guardar. Aline diz a Daniel que é melhor eles se separarem.