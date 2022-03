Maria Marruá será hipnotizada por onça em 'Pantanal'

Maria Marruá será hipnotizada por onça e salvará a vida do marido na novela 'Pantanal'

CARAS Digital Publicado em 30/03/2022, às 11h21

Um dos grandes mistérios da história da novela Pantanal, em exibição na telinha, em breve nascerá na obra.

Nos próximos capítulos da trama das 21 horas, Maria Marruá (Juliana Paes) será hipnotizada pelo olhar de uma perigosa onça-pintada no meio do mato.

Apesar do medo e desespero, a grileira enfrentará o pavor do felino para salvar a vida do marido Gil (Enrique Diaz) no folhetim rural da Globo.

Encantamento pela onça

Na mira do bicho na nova novela das nove, o personagem escapará da morte e sua esposa Maria ficará encantada pela onça, mostrando a misteriosa ligação dela com o animal.