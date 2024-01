Marcos Palmeira defende Renascer e garante que novela é diferente de Pantanal

Em entrevista à CARAS Brasil, Marcos Palmeiras lamentou as comparações entre Renascer e Pantanal pouco antes da estreia do novo remake global

Prestes a estrear com a novela Renascer na telinha da TV Globo, o ator Marcos Palmeira falou sobre as semelhanças que a história tem com Pantanal, sucesso recente da emissora. Protagonista do remake, o artista garante que, apesar de parecidas, elas são diferentes.

"Conto com a ajuda da direção de não me deixar cair nessa repetição. Semelhanças vão existir, comparação vai existir, não vejo José Inocêncio no José Leôncio. Tem uma questão do filho rejeitado nas duas histórias", disse ele na coletiva de imprensa, a qual a CARAS Brasil esteve presentes.

Escrita por Bruno Luperi, a nova versão de Renascer traz a mesma história vista pelos brasileiros em 1993, mas com detalhes modernos e que conversam com a atualidade. Para Palmeiras, que também interpretou um fazendeiro em Pantanal, ele não tem pensado muito nas semelhanças.

"O José Inocêncio foge do estereótipo do coronel. Ele mete a mão na massa, ele produz, ele é um dono de fazenda que faz. Ele não pode se colocar nesse lugar de patriarca e coronel que só manda e obedecem. Tive essa preocupação de ser tudo muito parecido, mas não poderia ficar preso a isso. Estou completamente livre".

Mas apesar de defender a novela, ele confessa que não tem como evitar que o público levantem críticas a respeito do projeto e acredita que o roteiro supere as comparações: "Espero que as pessoas viajem na história e não fiquem comparando. Mas não tem como evitar: é o mesmo ator, o mesmo autor. Não fico preocupado do gestual estar parecido".

Escrito por Luperi, o remake de Renascer tem estreia prevista para 22 de janeiro na Globo, substituindo a novela das 21h, Terra e Paixão. O elenco conta com grandes nomes como Juliana Paes, Humberto Carrão, Juan Paiva e Marcos Palmeira.