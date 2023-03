Marcelo Brou revela como surgiu o convite para atuar na novela 'Travessia'

Intérprete do motorista Acácio na novela 'Travessia', Marcelo Brou conta sobre os bastidores das gravações: 'Extremamente prazeirosa'

O ator Marcelo Brou está no ar como o motorista Acácio na novela Travessia, da Globo, e está feliz com o novo trabalho na TV. Em conversa com a CARAS Digital, ele contou que o convite para atuar na trama foi feito pela própria autora da novela, Gloria Perez, com quem já trabalhou em outros projetos.

“O convite veio da própria autora, Gloria Perez, antes mesmo da novela começar. Em outubro de 2022, eu já sabia que entraria em Travessia. Já é a minha sexta nvoela com a Gloria. Acácio chegou no momento certo, acabei de finalizar um filme, deu tempo de fazer tudo com qualidade”, disse ele, que ainda contou mais sobre a trama de seu personagem. “Acácio chegou na trama para ser mais que um motorista da Dona Núbia (Drica Moraes). Ela conversa muito com ele, desabafa, então existe uma confiança, uma amizade ali. Ele é um motorista elegante e que mais para a frente, a Núbia deve colocar ele do jeito dela. Acácio é discreto, às vezes caladão, mas está ganhando espaço a cada capítulo que gravo”, afirmou.

Então, ele contou também sobre os bastidores das gravações e sua interação com os outros atores do elenco. “A gravação tem sido extremamente prazeirosa. Estou contracenando com Drica Moraes e Chay Suede. Como eu já trabalhei com a Gloria em outras produções, eu reencontro alguns colegas, como Raul Gazolla e Betty Goffman, que são queridos colegas de trabalho”, afirmou ele.

E completou: “Com Drica Moraes e Chay Suede, eu nunca havia contracenado, mas eu tenho feito meu dever de casa direitinho e os dois me acolheram de uma maneira bem bacana, até porque é difícil entrar em uma produção que já vem acontecendo. Também tem para mim a novidade de reencontrar um 'Projac' que mudou muito nos últimos 10 anos, tempo que não gravo lá. Agora são vários estúdios, cidades cenográficas, produtores novos, é uma novidade né? Mas estou adorando”.

Por fim, o ator contou sobre outros projetos em sua carreira. “2022 foi um ano de experiências novas. Comecei a me dedicar ao cinema. Produzi e atuei em dois curtas-metragens, chamados 'Vem de Volta' e 'Carne de Carnaval'. O 'Vem de Volta' acaba de receber três prêmios internacionais, me senti recebendo um Oscar. De uma hora para a outra, começaram a chegar estatuetas na minha casa, tanto para o filme como para o ator”, afirmou.