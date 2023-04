Maiara e Maraisa gravam participação em novela da Globo; veja foto

Dupla sertaneja Maiara e Maraisa surgiu ao lado de atores da Globo em gravação de novela da emissora

Maiara e Maraisa (35) gravaram uma participação em Vai na Fé, atual novela das sete da Globo. A dupla sertaneja surgirá na trama de Rosane Svartmann nos próximos capítulos em uma passagem pelo núcleo de Lui Lorenzo, personagem de José Loreto (38).

As cantoras marcaram presença nos Estúdios Globo na última segunda (24). Com looks diferentes, as irmãs chamaram a atenção nos corredores da emissora carioca e esbanjaram sensualidade. Em uma das imagens divulgadas por fãs nas redes sociais, é possível ver Maraisa com as pernas de fora, ostentando um vestido rosa.

Em outra foto publicada por meio dos stories do Instagram, Maiara e Maraisa aparecem com a atriz Azzy (22), que interpreta Ivy, uma das bailarina de Lui Lorenzo.

CONFIRA AS IMAGENS:

UMA NOVA CRISE NO ROMANCE COM FERNANDO ZOR

Em tempo, a vida íntima de Maiara continua dando o que falar entre seus admiradores. Isso porque ela decidiu, mais uma vez, dar um fim no relacionamento com o cantor Fernando Zor, dupla com Sorocaba. Mesmo mantendo a discrição no namoro, o caso conseguiu vazar na mídia e agora o suposto motivo do término veio à tona.

De acordo com a coluna de Leo Dias, no site Metrópoles, o rompimento dos dois aconteceu recentemente e o motivo foi um encontro do sertanejo. Maiara não teria gostado de saber que ele se encontrou com uma ex-namorada durante viagem ao Canadá e não contou nada para ela. Assim, ela decidiu terminar o relacionamento mais uma vez.

Nesta semana, o colunista também contou que Maiara já estaria vivendo um novo affair. Leo Dias contou que a cantora estaria envolvida com o cantor Matheus Gabriel, que foi visto nos bastidores de shows dela nos últimos tempos.