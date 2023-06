Lucinha Lins abre o jogo sobre participação em suposto remake de A Viagem; confira

Em entrevista à CARAS, Lucinha Lins destacou a importância de dar oportunidades para novos atores e mudar o cenário nacional

A atriz Lucinha Lins(70) está empolgada com a possibilidade da TV Globo fazer um remake da novela A Viagem, sucesso da emissora que ultrapassou gerações. Em entrevista à CARAS Brasil, ela confessou que aceitaria o convite para desempenhar até mesmo uma papel secundário.

"Nossa senhora, eu vou ficar morta de inveja, de paixão! Eu vou querer assistir tudo ou, talvez, eu possa passar lá no fundo, com uma bandeja de cafézinho e fazer parte disso. Por que não? As coisas boas podem ser repetidas", declarou.

"Ultimamente eu estou a rainha da frase feita, porque estou revendo valores depois de ter ficado doente, muita coisa está passando na minha cabeça e preciso consolidar. Então vi uma frase do Barão de Itararé que é assim: 'Não é triste mudar de ideias, triste é não ter ideias para mudar'", disse.

A mãe de Claudio Lins ainda aproveitou para fazer uma reflexão sobre a falta de oportunidades dada para novos atores. Segundo Lucinha, é importante dar espaço para caras novas e dispostas a entregar um trabalho de qualidade. " Tem que dar espaço pro novo, talento não falta nesse país. Tem que dar chance também, como eu tive as minhas chances. Tem que abrir as portas sempre pro novo ", disparou.

A veterana da TV continuou falando sobre a nova geração de atores e garantiu que é importante não deixar as oportunidades escaparem: "Tomara que eles segurem o tranco, porque tem que mostrar talento. Oportunidade é uma coisa que você não pode não ver".

Dona de uma carreira espetacular, Lucinha, que já estrelou grandes sucessos da televisão brasileira como O Dono do Mundo, O Salvador da Pátria e Roque Santeiro, destacou que ter o pé no chão em sua área é essencial.

"Sucesso é muito efêmero. Ninguém nasce pro fracasso, né? A gente busca o sucesso nas menores coisas. Sucesso não precisa ser uma coisa grande, o seu dia a dia pode ser bom, pode ser possível, isso já é um sucesso. Mas quando isso simplesmente escorre pelas mãos, é muito duro depois de você ter feito sucesso. Segurar essa onda não é mole não", disse.